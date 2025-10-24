El Ayuntamiento de A Coruña destinará 400.000 euros a entidades deportivas

San Silvestre en A Coruña Archivo

El Ayuntamiento de A Coruña publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones municipales dirigidas la entidades deportivas sin ánimo de lucro para el ejercicio 2025. A través de esta línea de ayudas, el Ayuntamiento concederá un total de 400.000 euros a 97 clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas al fomento de la actividad física y deportiva a lo largo del próximo año, tanto en el ámbito federado como en la organización de eventos, programas de inclusión o competiciones fuera del término municipal.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, puso en valor “la firme apuesta del Ayuntamiento por un modelo de ciudad saludable e inclusiva, en el que el deporte de base y el asociacionismo deportivo tienen un papel protagonista”. Subrayó también que “estas subvenciones permiten a las entidades seguir desarrollando su actividad en todos los barrios, promoviendo valores como la cooperación, la igualdad y la vida activa”.

La convocatoria contempla cuatro líneas de actuación, según el tipo de actividad subvencionada:

Gastos de funcionamiento de las entidades con actividad federada.

de las entidades con actividad federada. Actividad física y deporte para todos.

Organización de eventos deportivos extraordinarios.

deportivos extraordinarios. Asistencia a competiciones fuera del término municipal como resultado de clasificaciones.

Entre los proyectos seleccionados destacan iniciativas como la tradicional San Silvestre, la Carrera Alternativa, el Trofeo Internacional Ferenc Szabo de halterofilia o la histórica Travesía a nado de San Amaro. También reciben apoyo las fases finales y de ascenso de equipos como el BM Línea 21, el Club Maristas o Compañía de María, además de citas de gran proyección como la Ocean Race de piragüismo o la Semana de la Vela organizada por el Real Club Náutico de A Coruña.

Esta medida se enmarca en las políticas municipales impulsadas por el Gobierno de Inés Rey, que apuesta por reforzar la red de entidades deportivas de la ciudad como parte esencial del bienestar social, especialmente entre la infancia y la juventud.