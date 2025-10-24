Detenido un joven por dar patadas y un puñetazo a un transeúnte al que no conocía en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña al autor de unas lesiones graves, ocurridas en la vía pública el pasado mes de mayo.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana cuando la víctima se encontraba en la Avenida de la Marina, tras haber pasado la noche en una cercana zona de ocio nocturno.

En un momento dado se cruza con un joven desconocido, con el que intercambia algunas palabras. Tras ello, este individuo le asesta un puñetazo en la cara que lo hace caer al suelo y, estando ya indefenso, le propina dos patadas en la cabeza y el tronco, tras lo que se aleja del lugar.

En ese instante varios viandantes se acercan a la víctima, que permanece tendido en el suelo, para socorrerle. Es entonces cuando el agresor vuelve con la intención de continuar con los golpes, siendo los testigos de los hechos los que impiden que prosiga, por lo que también son amenazados por él, antes de marcharse de nuevo.

Al lugar acude la Policía Local de A Coruña y los servicios médicos que asisten al agredido. Le habían sido producidas lesiones de gravedad, diversas fracturas de huesos que supusieron intervenciones quirúrgicas.

Las indagaciones realizadas por el Grupo de Investigación del Distrito Sur en las semanas posteriores consiguen determinar la autoría de estos hechos, siendo entonces identificado y localizado su autor. La detención se produjo el pasado 20 de octubre, pasando luego a disposición judicial.