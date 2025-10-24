Belén do Campo se reúne con el gerente de ExpoCoruña para repasar el calendario de eventos de los próximos meses

Belén do Campo en su reunión con el gerente de ExpoCoruña Cedida

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña mantuvo una reunión de trabajo con el gerente de ExpoCoruña, en la que repasaron el calendario de ferias, congresos y actividades que acogerá el recinto en los próximos meses, así como las previsiones para lo próximo año.

Durante el encuentro, se destacó la intensa actividad que vive estos días el recinto con la celebración del Evento del Motor, una de las citas más esperadas por el público aficionado al sector de la automoción. Antes de que finalice el año, ExpoCoruña también será escenario de Expotaku, el Campeonato de Dardos, Galicia Home Meeting – I Feria de la Construcción de Galicia, y la Feria Lama Zeta, dedicada a la jardinería y a la cerámica.

La delegada subrayó la importancia de este tipo de iniciativas “por su capacidad para dinamizar la economía local y atraer visitantes de toda Galicia y de otras comunidades”, y destacó el papel de ExpoCoruña “como espacio de referencia para la celebración de ferias y eventos de todo tipo”.

De cara a 2026, ya están confirmadas citas como Exporock y Congreso EBBA 2026 de European Eye Bank Association, además de numerosos eventos corporativos y encuentros profesionales que continuarán consolidando la oferta del recinto.

El gerente de ExpoCoruña puso en valor el compromiso del equipo del recinto por seguir impulsando una programación diversa, innovadora y abierta a todos los públicos.