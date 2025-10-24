A Coruña presenta el concierto extraordinario de Amancio Prada por el 50 aniversario de su álbum Rosalía de Castro

Inés Rey y Amancio Prada Quintana

El Concello da Coruña acogió esta mañana la rueda de prensa de presentación del concierto extraordinario de Amancio Prada, con motivo del 50 aniversario de la publicación de su emblemático álbum Rosalía de Castro (1975), una obra considerada fundamental en la historia de la música gallega e ibérica. El recital tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro Rosalía de Castro, un espacio especialmente simbólico para esta conmemoración.

En el acto participaron Gonzalo Castro, concejal de Cultura del Concello da Coruña; Uxío Novo, director del Área de Cultura; Roberto Parga, presidente del Circo de Artesáns; y el propio Amancio Prada, acompañados por representantes de Thinking Up Events, entidad organizadora del evento.

Durante la presentación, Roberto Parga destacó la importancia de seguir difundiendo y poniendo en valor el legado de Rosalía de Castro, subrayando que su obra continúa siendo una fuente de inspiración y de identidad colectiva: “Mantener viva la figura y la obra de Rosalía no es solo un gesto histórico o romántico, que también. Hoy tenemos la obligación de que su legado siga siendo un referente cultural para nuestro país y para las nuevas generaciones. Esta homenaje no es solo un acto bonito: es un compromiso para que Rosalía siga viva entre nosotros.”

Por su parte, Amancio Prada recordó su profunda vinculación con la poeta gallega, cuyos versos comenzó a poner en música desde muy joven: “Llevo cantando a Rosalía desde que era un muchacho; sus versos formaron parte de mi primer disco, Vida e Morte (1974). Para mí es un honor inmenso cantar en una ciudad donde la propia Rosalía vivió, y hacerlo en el teatro que lleva su nombre.”

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, subrayó el valor simbólico y emocional de este encuentro, destacando el papel de Amancio Prada como embajador de la cultura gallega: “Amancio Prada nos ilumina, trayendo a nuestra memoria nuestra tradición cultural y nuestro ser como pueblo. Ha sabido rescatar y poner en valor nuestra poesía, elevándola y traspasando fronteras, haciéndonos sentir orgullosos de nuestra identidad.”

El concierto del 16 de noviembre en el Teatro Rosalía de Castro reunirá algunas de las piezas más emblemáticas del repertorio de Amancio Prada, uno de los grandes referentes de la canción de autor y de la poesía musicada en lenguas gallega y castellana.

El recital adquiere un valor especial al coincidir con el 50 aniversario del álbum Rosalía de Castro (1975), una obra pionera que transformó la relación entre la música y la poesía gallega al convertir en canción los versos de la autora de Follas novas y Cantares gallegos.

Aquel disco marcó un antes y un después en la música ibérica, consolidando la unión entre la voz de Prada y la palabra poética de Rosalía. Medio siglo después, esa relación artística sigue viva y renovada. El concierto ofrecerá un recorrido por ese camino: desde las canciones más puras y desnudas hasta las nuevas lecturas llenas de experiencia y madurez.

Más que una efeméride, será una ceremonia de gratitud, una ocasión única para volver a escuchar un repertorio esencial de la cultura gallega y comprobar cómo la música y la poesía siguen tejiendo puentes de emoción y memoria compartida.

Las entradas están a punto de agotarse, reflejando el entusiasmo del público coruñés por celebrar este reencuentro entre el cantautor y la escritora que inspiró su obra.