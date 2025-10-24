A Coruña concede más de 2 millones de euros de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el Barrio de las Flores

Obras en el Barrio de las Flores Andrea Gestal

El Ayuntamiento de A Coruña viene de aprobar una subvención por importe de 2.136.953,09 euros destinada a la rehabilitación energética de 143 viviendas y 11 locales comerciales en el Barrio de las Flores.

La ayuda, concedida a la mancomunidad de los bloques 45 y 46 de las calles Geranios y Girasoles, se enmarca en el Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La intervención permitirá actuar sobre un total de nueve portales, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética de los edificios mediante la renovación de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas) y la impermeabilización de una plaza privada ubicada sobre los garajes. Estas mejoras permitirán una reducción superior al 30% en el consumo de energía primaria no renovable, lo que redundará en un mayor confort térmico y ahorro para el vecindario.

La tramitación de la subvención se realizó tras verificar que la propuesta cumplía con todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa estatal y europea. La actuación deberá estar finalizada antes de 30 de junio de 2026.

Esta es una de las actuaciones incluidas en los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de la ciudad, un instrumento con el que el Ayuntamiento promueve la mejora integral de barrios a través de la colaboración interadministrativa con el Ministerio de Transportes y la Xunta de Galicia.

Desde el Gobierno municipal destacan que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia que busca consolidar una ciudad más sostenible y cohesionada, en línea con la apuesta del Gobierno de Inés Rey por avanzar en la rehabilitación de los barrios y garantizar el acceso a viviendas dignas.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz, subrayó que “apostamos por emplear todos los recursos disponibles para facilitar la rehabilitación del parque de vivienda existente, especialmente en aquellas zonas donde más falta hace, como es el caso del Barrio de las Flores”.

Díaz también puso en valor el papel activo del vecindario: “Este proyecto es fruto del compromiso colectivo de los residentes, que decidieron dar el paso y aprovechar esta oportunidad histórica para mejorar las condiciones de sus hogares. El Ayuntamiento está para acompañar y facilitar este tipo de procesos.”