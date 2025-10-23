Yolanda Díaz defiende en A Coruña una reforma fiscal "profunda" que recupere el gravamen a las energéticas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Javier Alborés

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves una reforma fiscal "en profundidad" que incluya recuperar el gravamen especial a las energéticas y revisar la fiscalidad de los autónomos, y ha criticado los discursos "frívolos" de que "el Estado nos roba".

"No es una lista de impuestos. Es una reforma pendiente pero una apuesta por la modernización de nuestro país", ha dicho en la inauguración de la Asamblea del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) realizada en A Coruña, donde ha referido que España recauda 4 puntos menos de PIB que la media europea.

La ministra ha señalado que parte del malestar ciudadano que existe viene de la idea de que hay una "injusticia fiscal" y ha alertado de que "cuando un dirigente de cualquier partido dice que el Estado nos roba le está haciendo mucho daño a la democracia en España".

Díaz ha defendido una reforma fiscal para acabar con situaciones "injustas" como que las grandes corporaciones paguen tipos efectivos de entre el 7 y el 8 % y las pequeñas empresas se sitúen entre el 15% y el 20%.

Ha abogado por recuperar el gravamen especial a las energéticas y revisar la fiscalidad de los autónomos, en concreto el IVA, ya que, ha recordado, está aún pendiente transponer la directiva europea 2020/285, que exime a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año de repercutir el IVA.

"A veces los debates sirven para avanzar" Yolanda Díaz

También ha afirmado que hay "margen de mejora" en el impuesto a las grandes fortunas y ha defendido otro tributo a las grandes herencias, porque "heredar 1 millón de euros no es lo mismo que heredar una vivienda".

La vicepresidenta ha abogado por acercar la tributación del capital a las rentas de trabajo, ya que las del capital "con suerte" tributan entre el 19 y el 30 % mientras que las del trabajo pueden alcanzar el 47 %.

"Ningún salario igual o superior al salario mínimo, en este marco, debe ser el que haga el esfuerzo fiscal en nuestro país", ha considerado Díaz, que ha añadido que, si se decide que el salario mínimo debe tributar, tiene que aumentarse para que quienes lo cobran "no se vean afectados".

Y ha llamado también a incorporar nuevos tramos para que exista justicia fiscal.

Otro eje de la reforma fiscal defendida por la vicepresidenta es reequilibrar el IVA y aliviar la carga en cuestiones "esenciales" como los pañales, el veterinario, las peluquerías o los productos sin gluten, así como acabar con "privilegios fiscales" como la sanidad y educación privadas.

"No es justo que desde lo público estemos reforzando servicios de la sanidad y la educación entendidos para unos pocos", ha aseverado.

Por último, ha incidido en la fiscalidad verde para que "no salga mucho más barato contaminar", con un gravamen a los yates, vehículos de lujo y aviones privados y una reducción para las energías "limpias".

Gestha celebra este jueves y viernes su congreso bianual en A Coruña, donde esta tarde ha celebrado además su Asamblea.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha defendido durante la inauguración que es necesario contar con los técnicos de Hacienda para llevar adelante "con éxito" las reformas fiscales que se planteen y la lucha contra el fraude.