Sira Rego pide en A Coruña "seriedad y colaboración" entre administraciones para acoger menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la reunión que ha mantenido este jueves en A Coruña EFE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido "seriedad y colaboración" entre administraciones para acoger menores migrantes, que están viviendo "una situación complicada".

En un acto en A Coruña este jueves tras una reunión con la Plataforma de Organizaciones de Infancia en Galicia, Rego ha asegurado que ve en el Gobierno gallego "una actitud bastante refractaria" ante la acogida de niños y niñas que están en Canarias.

Ha indicado que la reforma de la ley de extranjería "venía acompañada de financiación suficiente", pero como el sistema de protección de menores "es competencia de las comunidades autónomas", estas tienen "la obligación de dotarlo de manera suficiente".

La ministra ha indicado que al ver los presupuestos de la Xunta para 2026 parece que "la prioridad política es más dejar de ingresar dinero por regalos fiscales que dotar suficientemente los sistemas públicos".

Ha defendido que está en "comunicación permanente" con las comunidades autónomas y ha habido reuniones en las que han llevado "cero propuestas".

"Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han traído un bloqueo sistemático", ha criticado, a la vez que ha pedido "más seriedad y colaboración" porque "estamos hablando de derechos de niños y niñas".

La responsable de Política Institucional de Esquerda Unida de Galicia, Chus Rodríguez, ha denunciado "el bloqueo y la falta de interés" por parte de la Xunta, cuya "única solución ha sido abrir un macrocentro de menores de 80 plazas en Monforte", lo que considera "un recurso insuficiente" y que no ayuda a la inserción social.

Rodríguez ha propuesto "reforzar los equipos técnicos de menores en Galicia, la búsqueda de familias de acogida y abrir nuevos centros de acogida residencial porque el sistema está saturado por la falta de inversión de la Xunta".