MercaNaVila supera las 30.000 descargas en las primeras 72 horas de campaña

Una persona paga con el Bono MercaNaVila Cedida

El programa MercaNaVila, impulsado por la Diputación de A Coruña, ha superado las 30.000 descargas de bonos en tan solo 72 horas desde el inicio de la campaña, lo que representa más de la mitad de los 60.000 disponibles. La iniciativa, que busca dinamizar el comercio de proximidad y apoyar a los establecimientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, ha tenido una acogida masiva entre la ciudadanía.

En apenas tres días, 31.113 personas descargaron en sus dispositivos móviles los bonos descuento de 100 euros, válidos para realizar compras en más de 900 establecimientos adheridos repartidos por los municipios coruñeses de menor tamaño.

El ritmo de consumo también está siendo muy positivo. En las primeras 72 horas se han utilizado 1,21 millones de euros, del total de 6 millones presupuestados para esta iniciativa.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que las cifras “confirman el éxito de una iniciativa pionera que combina innovación, proximidad y compromiso con el territorio”. Añadió además que MercaNaVila “se está consolidando como una herramienta eficaz para apoyar al comercio local y fomentar el consumo en los pequeños municipios, que son el corazón económico y social de la provincia”.

El programa MercaNaVila cuenta con un presupuesto total de 6 millones de euros destinados a impulsar las ventas en el pequeño comercio y fomentar el consumo en los núcleos rurales y urbanos de menor tamaño, contribuyendo así a fijar población y empleo en el territorio.

Cualquier persona puede descargar los bonos, con independencia de su lugar de residencia. No es necesario vivir en un municipio pequeño, aunque las compras deben realizarse obligatoriamente en las tiendas adheridas de los concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes.

Los bonos pueden obtenerse a través de la web oficial del programa: https://mercanavila.gal/