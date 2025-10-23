Melifluo | “Con el nuevo disco consolidamos ese sonido de banda que buscábamos”

Los integrantes de Melifluo, en una imagen promocional Cedida

El próximo 8 de noviembre, en el marco del ciclo Momentos Alhambra, Melifluo regresa a tierras gallegas para actuar en la sala Pantalán (20.30 horas). Lo hace con nuevo disco bajo el brazo, ‘Voces externas’, y con intención de desarrollar ante el público herculino un concierto más largo del que han podido ofrecer este verano en localidades como Fene o Bueu.

Antonio Gómez Parrilla, uno de los fundadores de la banda, junto a su hermano Juanca, destaca que vienen con idea de plantear un repertorio diferente. “Tras una gira de verano bastante extensa, en la que normalmente no se puede desplegar un setlist con calma, con canciones que puedan tener un tinte más lento y se quedan fuera, el público coruñés se encontrará con un setlist más enérgico, con diferentes cambios y con temas que normalmente se quedan fuera de la gira de festivales”, explica Gómez, que añade que la cita en el Pantalán contará “con muchas sorpresas que la gente no ha podido ver durante el verano”.

El nuevo trabajo

Vienen a presentar ‘Voces externas’, un trabajo con el que buscan consolidar un sonido pop-rock, más alejado de aquella experimentación que los caracterizó cuando los dos hermanos fundaron Melifluo como un dúo que, seis años después, es una banda completa.

“Nos centramos más en el pop-rock, un sonido que solemos trabajar y que siempre hemos hecho, porque la primera etapa del grupo quizá era un poco más electrónica, más fuera de lo normal que veníamos haciendo en nuestros anteriores proyectos como Supersubmarina o Cassasola”, asegura Gómez, que ve en este nuevo disco “la consolidación de ese sonido de banda”.

“Creo que hemos encontrado nuestro camino sonoro”, añade el compositor, que recuerda que en 2019, cuando iniciaron el proyecto, estaban en otro momento vital. En aquel entonces, “lo que queríamos, precisamente, era salir de esa rutina que teníamos de banda y experimentar con sonidos nuevos, sintetizadores, batería electrónica... trabajar ese aspecto”. Pero ahora, esa parte que hace seis años les daba “pereza”, porque lo llevábamos haciendo mucho tiempo, es la parte en la que nos sentimos más cómodos haciendo canciones y con la que más nos identificamos”.

Recepción y futuro

Gómez recuerda su paso en verano por Fene y Bueu fue bien recibido. “Tuvimos buena respuesta y ahora en salas se está dando bastante bien, estamos muy contentos”.

Y no es sólo la recepción en Galicia, ya que Gómez lo ve trasladado al estado del grupo en general. “Estamos en un buen momento, pudiendo tocar mucho”. Echando la vista atrás, ve un avance progresivo: “Hemos mantenido una trayectoria poco a poco, paso a paso, disfrutando mucho el proceso, pero con pasos firmes. Nos lo tomamos como algo de largo recorrido”.

Y en ese largo recorrido ya miran a seguir tocando durante 2026, con incluso un “cierre de gira”, antes de plantear otra vez festivales. Y todo esto sin descartar “nuevas canciones, aunque de momento no hay nada concreto”.