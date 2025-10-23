Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los taxistas de A Coruña decidirán este mes si convocan un paro frente a la irrupción de los VTC

Portavoces de Teletaxi y Radio Taxi se reunieron con la concejala de Movilidad este miércoles

Lara Fernández
Lara Fernández
23/10/2025 16:39
Un taxi circula por el centro de A Coruña
Un taxi circula por el centro de A Coruña
Patricia G. Fraga

En el sector del taxi no se habla de otra cosa desde hace meses. Si ya en verano, a raíz de la llegada de Uber a la ciudad en junio, los conductores mostraban su indignación, el desembarco de Bolt el mes pasado no ha hecho más que aumentar la presión. 

Los representantes de las compañías de la urbe, Teletaxi y Radio Taxi, se reunieron este miércoles con la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, para trasladarle su preocupación por el desarrollo de los VTC (vehículos con conductor), el cual consideran “ilegal”.

El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, explica que “están haciendo lo que les da la gana sin que haya controles”. Como asociación, dice, “no vamos a hacer paro”, pero a finales de mes tendrán una asamblea extraordinaria con los socios, en la que les transmitirán lo debatido en el Ayuntamiento. “Si los socios quieren hacer un paro en forma de protesta”, comenta, “no nos vamos a oponer”.

Antonio Vázquez es partidario de “dar un voto de confianza” al Gobierno local, pero tanto Teletaxi como Radio Taxi denuncian que la ley prohíbe a los VTC realizar trayectos dentro del término municipal, cargar a pasajeros sin una reserva con quince minutos de antelación y llevar publicidad visible en el exterior de los vehículos. 

