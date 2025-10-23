Mi cuenta

A Coruña

Las lluvias van y vienen: así será el tiempo en A Coruña los próximos días

Los contrastes serán la tónica predominante

Andrea Gestal
Andrea Gestal
23/10/2025 14:07
El mal tiempo no frenó a los bañistas en Riazor
El mal tiempo no frena a los bañistas en Riazor
Quintana

El otoño ha llegado para quedarse, pero aún queda el eco de estaciones pasadas. Ese verano que tantas alegrías ha dado, se despide, pero no del todo. 

Los paraguas vieron la luz tras el veranillo de octubre
Los paraguas vieron la luz tras el veranillo de octubre
Quintana

En A Coruña, los próximos días se prevén cielos con nubes y claros, donde, ocasionalmente, caerán algunos chubascos, según apunta MeteoGalicia.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este período, con valores que en general se mantendrán sin cambios, mientras los vientos de poniente soplarán con fuerza de moderada a intensa, algo que hará que la sensación de frío vaya en aumento.

