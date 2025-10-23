Las lluvias van y vienen: así será el tiempo en A Coruña los próximos días

El mal tiempo no frena a los bañistas en Riazor Quintana

El otoño ha llegado para quedarse, pero aún queda el eco de estaciones pasadas. Ese verano que tantas alegrías ha dado, se despide, pero no del todo.

Los paraguas vieron la luz tras el veranillo de octubre Quintana

En A Coruña, los próximos días se prevén cielos con nubes y claros, donde, ocasionalmente, caerán algunos chubascos, según apunta MeteoGalicia.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este período, con valores que en general se mantendrán sin cambios, mientras los vientos de poniente soplarán con fuerza de moderada a intensa, algo que hará que la sensación de frío vaya en aumento.