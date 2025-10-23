Las carrozas de la cabalgata de Reyes de A Coruña estarán inspiradas en el eclipse solar y la astronomía

Gaspar, en su carroza de la anterior cabalgata Carlota Blanco

Una de las fechas más esperadas de las navidades. El 5 de enero los Reyes Magos se subirán al trono de sus carrozas para saludar –y alimentar con caramelos– a los más pequeños de la ciudad. Y, en esta ocasión, sus carruajes tendrán como temática principal el eclipse y la astronomía.

El motivo no es otro que el eclipse total de Sol que oscurecerá A Coruña el 12 de agosto de 2026, un evento astronómico histórico que no se veía en España desde hace más de un siglo. “El eclipse, como fenómeno astronómico, ofrece una oportunidad única para conectar la tradición de los Reyes Magos con el universo. Su viaje milenario, guiado por una estrella, tiene una raíz profundamente astronómica”, indican en el texto del contrato del servicio. A partir de esta idea, la cabalgata podrá “reinterpretarse” con una estética espacial: planetas, constelaciones, cometas, y un eclipse como símbolo central.

Las carrozas podrán representar cuerpos celestes, galaxias o mapas estelares, y los Reyes Magos podrán aparecer como “viajeros cósmicos guiados por la ciencia y el misterio del cielo”. Esta propuesta, señalan en el documento, “convierte la cabalgata en un homenaje tanto a la tradición como al conocimiento, mezclando lo mágico con lo astronómico”.

Reyes y cortejo real

Dentro de las carrozas municipales ofertadas en el contrato se incluyen seis: tres reales, una para cada uno de los Reyes Magos, y tres de cortejo real. Las primeras deben ser “más majestuosas” y estar dotadas de elementos diferenciadores que muestren “su grandeza y esplendor”.

La empresa adjudicataria deberá encargarse del diseño de las carrozas, que deberán ser lo más vistosas posibles y estar dotadas de gran luminosidad, “en definitiva, ser espectaculares”. Las carrozas deben estar fabricadas, para su supervisión por parte del personal responsable del IMCE, antes del 15 de diciembre de 2025. Por otra parte, el Ayuntamiento ha abierto un concurso para comprar los caramelos que se lanzarán desde las carrozas, que en esta ocasión no podrán ser duros. La empresa que gane tendrá que ofrecer 7,5 toneladas de caramelos.