La gran sala de estar y las 30 nuevas ‘habitaciones’ de Marineda City en A Coruña

Foto de familia, ayer, en la inauguración del nuevo espacio de Marineda City

Que la apertura de un espacio comercial físico consiga en 2025 una expectación similar a la ya lograda en 2011 es solamente posible cuando el acto en cuestión hace referencia a algo o bien muy grande o incrustado bien adentro del ADN de una ciudad. Podría decirse que Marineda City cumple ambas premisas, ya que con la ampliación de su nuevo espacio se convierte en la segunda superficie de España y la cuarta de Europa. Después de dos años de trabajo para dar forma al espacio dejado por El Corte Inglés, y tras una inversión de 41 millones de euros, el espacio cuenta con más de una treintena de nuevas tiendas y un índice de ocupación superior al 95 por ciento, lo que pone de manifiesto el excelente momento de salud del centro comercial de Merlin Properties. No solamente para los coruñeses, sino también para los cruceristas, que lo eligen como uno de sus destinos favoritos en las cada vez más masivas paradas de cada mes.

Puede hablarse de dos eventos paralelos y que confluyeron en la remozada plaza Emilia Pardo Bazán, nuevo corazón de Marineda City y para muchos, desde ya, una plaza más y un punto neurálgico de la ciudad, descentralizada y diversa en su versión de 2025. Por un lado, las autoridades que fueron actores fundamentales del evento oficial: Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, propietaria de Marineda City; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; la gerente de Marineda City, Purificación Berdejo, y Ángel Pi, arquitecto y socio director de L35 Arquitectos, estudio encargado de diseñar el proyecto de ampliación. Por el otro, los clientes, verdaderos protagonistas y beneficiados finales de tamaña inversión.

Favoreció a la comunión entre ambas realidades el diseño en forma de gran coliseo que permite la plaza, con tres tipos de ‘tribunas’ abiertas y acristaladas en las que, con el paso de los minutos, empezaron a agolparse los curiosos. Tuvieron la oportunidad de escuchar hasta seis discursos institucionales.

Oficialismo

Dio la bienvenida a los presentes, que al filo de las 19.15 horas eran ya centenares, la gerente de Marineda City, Purificación Bermejo. Afirmó que lo que se estaba presentando era “más que una ampliación” y subrayó el papel de Emilia Pardo Bazán, todavía presente en el día a día de la vida social coruñesa: “Es un homenaje a la fuerza de Galicia”. Dio paso la gerente a un cortísimo vídeo, que condensó en 50 segundos 14 años de grandes momentos, y a un visiblemente satisfecho Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties. Recordó desde la primigenia propiedad, Invest Cos, hasta una reunión con Amancio Ortega, que calificó de “sueño cumplido” y “peregrinación laica” a “la cuna de la moda”. El arquitecto del proyecto, Ángel Pi, fue el que otorgó a la Emilia Pardo Bazán la condición de nueva plaza. Pocos olvidarán el nombre de su estudio L35, que sería posteriormente objeto de una broma respecto a la meca de la marcha ordense. “Tiene algo menos de luz y la música un poco más baja que LP45”, dijo en medio de una carcajada general Inés Rey.

Continuó la ronda oficialista el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que en su caso puso el foco sobre los 4.000 empleos (directos e indirectos), que convierten a Marineda en un motor del empleo. 800 de ellos, por cierto, nacen de la ampliación. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recordó cómo el centro comercial nació en una situación de crisis, frente a lo que consideró un momento de “estabilidade”. Finalmente, Inés Rey calificó a Marineda de “un barrio más que ha salvado a muchas madres en tardes lluviosas” y, frente a los “espacios hostiles” de antes puso en valor tener un lugar cercano, una sala de estar del siglo XXI para todos los coruñeses. Además, recordó cómo los 17 millones de visitantes al año superan a la Gran Vía de Vigo y Vialia juntos.

El nuevo espacio

Después de la inauguración institucional, corte de cinta mediante, las autoridades e invitados dieron el primer paseo en la historia de la ampliación de Marineda City. Y lo cierto es que recorrieron todas y cada una de las nuevas paradas con un cariño que fue recíproco. Fue como entrar una nueva dimensión, tanto de forma metafórica como en lenguaje económico para el comercio coruñés. Si bien la estructura original es totalmente reconocible, los diseños renovados, los neones, la trayectoria curva que describe buena parte del espacio, así como la sensación de luz desde el cielo le confieren cierto aspecto de película futurista que, como dirían los de la generación que vio crecer los centros comerciales, “mola mucho”.

Y también moló la sinergia entre autoridades y trabajadores. Cada una de las paradas semejaba una especie de pabellón de la Exposición Universal: el encargado en cuestión daba la bienvenida, los trabajadores rivalizaron entre marcas para ganarse el calificativo de los más ‘majos’ y algunos, como es el caso de Primaprix, fueron un paso más allá: le regalaron una caja de bombones y varias delicias más a la alcaldesa, quien se recorrió todos los nuevos espacios curioseando sobre lo que, a partir de hoy, se encontrarán en el interior sus ciudadanos.

Finalmente, todos se dirigieron al segundo piso a través de la gran escalera mecánica, donde el Half Price y sus luces led convirtieron el acceso a la zona de tiendas en una boca de metro londinense. Más arriba, en el tercero, la gastronomía fue el escenario para los pinchos de despedida.

Tiendas

Los que visiten Marineda City desde las 10.00 horas podrán disfrutar de marcas de moda como Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter, RKS o JD Sports, así como visitar el outlet de marcas de ropa y calzado premium, Half Price. También abrirán sus puertas el establecimiento de alimentación Primaprix; la cadena de artículos de hogar, juguetes y regalos MGI; la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh’Gar, además de la tienda especializada en mascotas Guaw. Finalmente, los clientes de Marineda City podrán disfrutar de los 800 m2 de la firma de cosmética y perfumería Druni, y de la renovada y amplia Arenal, así como de la nueva tienda de Multiópticas, la cafetería Bombon Boss y la cadena de restauración Vips.

En las próximas semanas, abrirán otras de las marcas que han elegido Marineda City para sus nuevos establecimientos. Es el caso de los supermercados Mercadona y Veritas, cadena especializada en alimentación ecológica, o los de restauración Starbucks y Vicio. En el ámbito de tecnología, también está prevista la próxima apertura del distribuidor oficial de productos Apple K-tuin y el establecimiento de productos electrónicos CeX. Asimismo, se incorporará la tienda de colchones y productos de descanso Bed’s.