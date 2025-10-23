Mi cuenta

A Coruña

La 'Dolce Vita' de Amaral llega al Coliseum en 2026

Esta será la sexta visita de la formación al recinto herculino

Andrea Gestal
Andrea Gestal
23/10/2025 13:07
Eva Amaral y Juan Aguirre
Eva Amaral y Juan Aguirre
Cedida

Amaral regresará en 2026 a la ciudad herculina. La banda liderada por Eva Amaral y Juan Aguirre presentó este jueves nuevas fechas de su gira, que tendrá como parada exclusiva en Galicia el recinto multiusos coruñés el próximo sábado 21 de febrero

El grupo de música maño recalará en el Coliseum con su gira ‘Dolce Vita Tour’, con la que lleva recorriendo el país desde el pasado mes de mayo. Esta será la sexta visita de la formación al Coliseum, tras venir en 2005, 2008, 2012, 2017 y 2019, y reunir a más de 25.000 espectadores en el recinto coruñés.

Cartel de Amaral
Cartel de Amaral
Cedida

Además, también vino a uno de los festivales más aclamados de A Coruña: el Recorda Fest. En el 2024, reunió a una gran cantidad de público que se volcó con sus canciones. Un 'remember' en toda regla, que hizo disfrutar a los asistentes, al igual que en O Son do Camiño 2025, donde presentó sus nuevas canciones.

“Desde o Goberno de Inés Rey celebramos que os grandes artistas do país escollan a nosa cidade para actuar ante os seus seguidores do noroeste da Península, proba de que A Coruña é un gran motor cultural grazas a infraestruturas como o Coliseum”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. 

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 24 de octubre a las 11.00 horas en Ataquilla y amaral.es

Amaral | “Es bonito ver que estamos en la mente de una nueva generación”

