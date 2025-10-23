Mi cuenta

A Coruña

La Crisálida, entre las diez empresas gallegas con más seguidores en TikTok

La tienda coruñesa, situada en San Andrés, cuenta con una gran comunidad en redes

Andrea Gestal
Andrea Gestal
23/10/2025 11:16
Ramón, propietario de La Crisálida
Archivo El Ideal Gallego

Las redes sociales son una parte muy importante de la comunicación de las empresas en la actualidad y suponen un gran escaparate para sus clientes (potenciales). La Crisálida es buen ejemplo de ello. 

La tienda coruñesa, situada en San Andrés, cuenta con una gran comunidad en redes: 1,7 millones de seguidores en TikTok y 619.000 en Instagram. Pero es la primera red social la que ha hecho que se sitúe en la cuarta posición en relación a otras empresas gallegas. 

"Acompáñame a buscar un botón", una frase que puede parecer algo rara sin contexto, pero que La Crisálida convirtió en un ritual. Cada viernes, Ramón escoge un botón en una de las mantas donde se encuentran cientos de ellos, de diversas formas y colores, y lo va a buscar a la caja correspondiente. Eso, más sus ASMR y todo el contenido que genera le han hecho llegar a esas cifras, con su naturalidad y espontaneidad se ha ganado a su comunidad.

Aunque Zara, el R.C. Celta y Bershka le llevan la delantera; La Crisálida ‘saca pecho’ y se posiciona por delante de Lefties, Zara Home o Massimo Dutti, entre otros. Gran hazaña para una tienda de barrio que “nunca” ha pagado “ni un euro por publicidad en redes”

Además, agradecen la gran labor de todo el personal, pero en particular de Pablo, “nuestro coordinador de marketing, estrategia de comunicación y diseño de producto”.

