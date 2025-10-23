El corzo, tras su traslado al local de Protección Civil de Miño ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Un curioso episodio con protagonismo en El Ideal Gallego del 23 de octubre de 2000. Hace 50 años, en 1975, el barrio de Labañou era noticia por el mal estado de las escuelas y el elevado número de alumnos por aula. Hace un siglo, tal día como hoy de 1925, se hablaba de la falta de infraestructuras radioeléctricas en A Coruña.

Lunes, 23 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Un corzo se cuela en el salón de una vivienda en pleno centro de Miño

Si uno ve un ratón en su casa ya se pone nervioso, pero que se despierte un domingo y se encuentre con un corzo, resulta casi inimaginable. Pues eso fue lo que le sucedió ayer, 22 de octubre de 2000, a una familia cuya vivienda está situada en pleno centro de Miño. La dueña escuchó un terrible estruendo y cuando se giró se encontró cara a cara con un corzo en su patio. El animal, no contento con el viaje, decidió hacer turismo y se paseó por el pasillo y el salón. Toda una aventura.

Cuando a Francisco Jesús Boutureira, vecino y miembro de Protección Civil de Miño, le llamaron y le dijeron que había un corzo en el salón de su casa pensó que se trataba de una broma. Eran aproximadamente las 10.30 horas y este joven descansaba en la base que la agrupación voluntaria tiene en la localidad, cumpliendo los turnos de la guardia reglamentaria. Entonces sonó el teléfono y su madre, como pudo, le explicó que un corzo no paraba de dar saltos por el salón de la casa. Francisco Boutureira se quedó perplejo, ante el relato de su madre. Ni era una broma ni estaba soñando. Lo que le contaban era realidad. El animal fue trasladado inicialmente hasta la base de Protección Civil de Miño y luego fue conducido hasta la Sociedad de Caza de Baxoi, en Andrade, antes de devolverlo a su hábitat natural.

Jueves, 23 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Quejas en Labañou por el estado de las escuelas

Los padres del barrio de Labañou están que trinan, por adjetivar su estado de ánimo de alguna forma. La mecha se ha encendido por el problema escolar. Los padres de alumnos están hasta las narices de esperar a que se les haga el prometido grupo escolar o que, mientras tanto, no se les arreglen las escuelas en funcionamiento, en concreto, el grupo Pardo de Santayana, dependiente de la Organización Sindical.

Resumamos la situación escolar del barrio en octubre de 1975: el octavo curso de Básica se imparte en un grupo alejado del barrio, el Sanjurjo de Carricarte; las aulas están superpobladas, con una media de cuarenta alumnos por clase; no tienen agua corriente, por lo que existe un peligro sanitario, y además el parvulario se imparte en un bajo del grupo María Pita, en condiciones también muy deficientes.

Viernes, 23 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Coruña, pendiente de una estación emisora propia

Las comunicaciones radioeléctricas han alcanzado en el mundo entero un desarrollo portentoso en el año 1925. Tan grande es, que ya ningún periódico puede prescindir de dedicar una sección permanente a este asunto de verdadero interés público. En España también logró vuelos insospechados el desenvolvimiento de esta moderna necesidad; en algunos cientos de miles se calcula el número de radioescuchas que existen en nuestra patria. Galicia es una lamentable excepción.

En casi todas las ciudades españolas de alguna importancia hay estaciones emisoras: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Oviedo y hasta Salamanca cuentan con ese indispensable órgano de comunicación. En Galicia, no tenemos ni una sola. Poblaciones tan importantes como La Coruña y Vigo no cuentan con estación emisora propia.