Galicia Ilusiona 2025 cierra su edición más ambiciosa con lleno absoluto y más de 27 galas en toda Galicia

Gala Galicia Ilusiona 2025 Javier Alborés

El Festival Galicia Ilusiona ha clausurado su cuarta edición con un balance “muy positivo” y la satisfacción de haber completado la gira más extensa y exitosa de su historia. Con el apoyo de la Xunta de Galicia, el certamen recorrió durante el mes de octubre las principales ciudades gallegas con un total de 27 galas, que reunieron a miles de espectadores y agotaron las entradas en la mayoría de las funciones.

En sus cuatro años de trayectoria, Galicia Ilusiona ha superado ya los 100.000 asistentes acumulados, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes del calendario gallego. Esta edición supuso un punto de inflexión por la ampliación de días y sedes, así como por la calidad artística de su programación, que reunió a destacadas figuras internacionales del mundo de la magia.

Un cartel internacional de primer nivel

El público pudo disfrutar de un cartel de artistas de primer nivel, entre los que destacaron Seimei (Japón), reconocido por su estilo elegante y sobrio; la Compañía Mag Edgard, especializada en grandes ilusiones visuales; Nacho Samena, maestro en magia de cerca; David Burlet, con su original fusión de humor y destreza escénica; y el Mago Murphy, que actuó como maestro de ceremonias durante toda la gira.

Gala Galicia Ilusiona 2025 Javier Alborés

La diversidad de estilos y formatos convirtió cada función en una experiencia única, capaz de sorprender tanto a familias como a los aficionados más exigentes.

Éxito artístico y de público

Las galas celebradas en los auditorios y teatros de Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, Cangas, A Coruña y Ferrol registraron llenos absolutos, llegando incluso a programarse funciones adicionales ante la alta demanda.

La organización subraya que el éxito del festival “no se mide solo en cifras, sino también en la conexión y el entusiasmo del público en cada ciudad”, lo que confirma el papel de Galicia Ilusiona como un vehículo esencial para acercar espectáculos de gran formato a todos los públicos y territorios de Galicia.

Cuatro años de crecimiento sostenido

Los directores y productores del festival, Pedro Bugarín y Dani Polo, destacaron la madurez alcanzada por el proyecto tras cuatro años de crecimiento constante:

Gala Galicia Ilusiona 2025 Javier Alborés

“Esta edición ha sido especial. Hemos notado un entusiasmo enorme en todas las ciudades y un público que ya siente el festival como algo propio. Galicia Ilusiona nació con la idea de llevar la mejor magia del mundo a nuestra tierra, y hoy podemos decir que ese objetivo se está cumpliendo.”

Mirando hacia el futuro

La organización ya trabaja en la quinta edición, que traerá “importantes novedades y un cartel repleto de sorpresas”. El objetivo sigue siendo el mismo: seguir creciendo, mejorar en cada gira y mantener viva la ilusión que acompaña al festival desde su nacimiento.

El Festival Galicia Ilusiona quiso además agradecer el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, de los ayuntamientos colaboradores, de los equipos técnicos de los teatros y, sobre todo, del público gallego, que año tras año convierte este encuentro con la magia en una cita ineludible del calendario cultural.