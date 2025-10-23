Figrupo, el imperio coruñés que nació de las ITV y que ya factura 70 millones

Calle San Andrés, que fue reformada por Abeconsa, empresa de Figrupo Archivo El Ideal Gallego

“Somos un holding dirigido por la segunda generación familiar, resultado de la veteranía y la experiencia, respetuoso con su origen y filosofía, y a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad. La nuestra es una historia de compromiso con Galicia”. Así se define Fomento de Iniciativas, Figrupo, un conglomerado empresarial con sede en A Coruña que ya ha alcanzado los 69,9 millones de euros anuales de facturación.

Fue fundado por Amador de Castro Pérez, histórico empresario coruñés que puso en marcha el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos tanto en Galicia como en distintos países a nivel internacional a través de la compañía SyC (Supervisión y Control). Este fue el germen de Figrupo, que poco a poco se expandió en otras áreas de actividad. El negocio de las ITV fue vendido en 2017 a Applus.

Amador de Castro falleció a finales de 2024 cuando estaba cerca de cumplir 77 años y ahora la empresa está en manos de la segunda generación familiar. En los últimos años, ha crecido de forma notable, ya que su facturación ha pasado de 22,1 millones de euros en 2018 a casi 70 en 2024. El director general es Rodrigo Fernández de Castro y la compañía cuenta con cerca de 400 empleados.

Negocio

La compañía presenta un importante nivel de diversificación, con presencia en múltiples sectores económicos. Su firma más conocida es Abeconsa, una de las constructoras más longevas de Galicia, que nació en la década de 1980 en Ferrol y que se incorporó a este holding empresarial de la familia De Castro en 2004.

Está enfocada en la ejecución de viviendas, edificios industriales, infraestructuras, rehabilitación y mantenimiento. En la ciudad de A Coruña, como actuación reciente más destacable, realizó, junto con Canarga, la remodelación de la calle San Andrés.

Dentro de Figrupo se encuentra Amma, una promotora inmobiliaria de vivienda colectiva y unifamiliar de obra nueva orientada a la sostenibilidad. En los últimos años, ha llevado a cabo proyectos en A Coruña, Carral, Vigo, Ares, Oleiros, Ferrol y Santiago de Compostela, entre otros lugares.

La iniciativa inversora más reciente de Figrupo, Bodegas y Viñedos Deamador, rinde homenaje al fundador en un proyecto destinado a la producción de vinos DO Rías Baixas de alta calidad en dos fincas de O Salnés (Pontevedra). Desguaces Armonía es otro de los negocios del grupo, centrado en la descontaminación y el reciclaje de vehículos fuera de uso.

Puerto deportivo

Figrupo Marinas es una de las líneas de actividad del holding empresarial. Dispone de dos puertos deportivos: Marina Coruña y Marina Viveiro. Ofrece un servicio integral para cualquier embarcación a vela o a motor, sea del tamaño que sea, y para sus navegantes.

El grupo fundado por Amador de Castro compró en 2020 Gráficas Salnés, una firma con más de 40 años de trayectoria. Está especializada en el diseño y la fabricación de paquetes en Galicia para clientes nacionales e internacionales.

Raiola Residencial también forma parte de este conglomerado. Es un conjunto de residencias para personas mayores. Están situadas en Santiago, Sada y Oleiros. Esta compañía también cuenta con Zero Housing, que nació en 2018 y está dedicada a la construcción modular de viviendas.

