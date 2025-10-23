Cuando el Obelisco de A Coruña marcaba dos horas

Obelisco y hotel Palace entre 1929 y 1939 Archivo

Corría el año 1895 cuando A Coruña inauguraba una obra homenaje a Linares Rivas y punto de encuentro para los coruñeses durante años. El Cantón Grande daba la bienvenida al Obelisco, una columna de fuste acanalado y capitel corintio que recordaba a las que sujetaban los templos de la antigua Roma. Pero ¿cómo llegó el famoso reloj al centro de la ciudad?

El diputado, senador y ministro compostelano Aureliano Linares Rivas puso a A Coruña en el punto de mira con un proyecto muy ambicioso: la construcción de cinco muelles, necesarios para un puerto que carecía de una infraestructura acorde con su importancia.

Según Juan Naya, periodista oficial de A Coruña, fueron varias las ideas de monumentos que se pensaron para honrar a Linares Rivas, pero la realidad económica se impuso, pues no era posible erigir semejante edificio en ese momento.

Es por eso que se decidió hacer una suscripción popular, que no llegó a costear las 60.000 pesetas necesarias, teniendo que pagar las 20.000 restantes los propios constructores.

19 minutos y 20 segundos de diferencia

En el momento de su inauguración, las cuatro esferas que marcaban la hora se dividieron en dos, marcando dos horas distintas. En España, antes de que se instaurara un horario común, la diferencia horaria la marcaba la luz solar, y para evitar el caos, se decidió que las esferas Norte y Sur señalaran la hora de Madrid, mientras que las del Este y Oeste la de A Coruña.

Esto cambia en el 1901 cuando la regente María Cristina decreta el horario oficial español, que sería el del meridiano de Greenwich, teniendo todo el país el mismo horario. A pesar de esto, el alcalde Teijeiro decide que la "hora buena" es la de A Coruña, por lo que el obelisco sigue marcando dos horas distintas.

Al año siguiente, en 1902, el alcalde Antonio Fernández adopta la hora oficial de Madrid.

Su arquitectura

Las obras del Obelisco comenzaron el 4 de mayo de 1894, pero los preparativos fueron antes. En 1893 se le encargó el reloj a un prestigioso fabricante francés: Paul Odobey, un maestro relojero que convirtió su firma en una de las más potentes de Francia, manteniéndose en activo hasta los años 70 del siglo XX.

La inauguración inicial del monumento estaba marcada para el 9 de septiembre de 1894, pero varios traspiés retrasaron el momento, como cuando una de las cuatro esferas llegó rota y se tuvo que reclamar otra.

Además de la hora, el Obelisco marcaba el viento con una veleta y contaba con una estación meteorológica con un barómetro y un termómetro que terminaron quitando porque los vándalos los rompían o robaban constantemente.

El día de la inauguración

Honores y chaparrones fueron la tónica del 10 de febrero de 1895. Los discursos tuvieron que desplazarse a la sede del Ayuntamiento y, al acabar, recorrieron la calle Real hasta el Obelisco para cerrar el acto, al cual el homenajeado no asistió.

Medalla en honor a Linares Rivas en el Obelisco Patricia G. Fraga

Ahora, a pesar de que las cuatro esferas den la misma hora, la gente no mira al cielo, sino a las pantallas, pero el Obelisco, que sigue realizando su función principal, es ahora un símbolo de la ciudad, presidiendo el centro de A Coruña.