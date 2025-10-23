Conectar Alvedro con Estambul por aire, cada vez más cerca

Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro Patricia G. Fraga

Los pasajeros que quieran volar entre A Coruña y Estambul contarán con una nueva alternativa. Iberia y la aerolínea turca Pegasus Airlines firmaron un acuerdo de código compartido que permitirá ampliar la oferta de destinos y mejorar la conectividad entre España, Turquía y otros mercados. Y dentro de esta estrategia se cuela el aeropuerto de Alvedro.

A efectos prácticos, el acuerdo de código compartido permite que los vuelos de Iberia lleven también el número de vuelo de Pegasus, y viceversa. De esta forma, Iberia puede vender un trayecto utilizando vuelos de la compañía turca, por lo que si un coruñés quiere viajar a Estambul o realizar el trayecto opuesto, encontrará la opción de seleccionar el vuelo enlazado con Madrid-Barajas.

Todo ello teniendo en cuenta que, a día de hoy, Iberia no tiene conexión con Estambul, de ahí la alianza con Pegasus, aerolínea que conecta la capital española con la ciudad turca. “Esto aumenta la conectividad, ya que Estambul también tiene conexión con otras ciudades como Capadocia o Ankara, por ejemplo”, explica el portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto.

Además, el código compartido es una forma de adquirir el trayecto más económico que la compra de billetes por separado. “Te beneficias, a su vez, de que te reubiquen en otro vuelo si hay retrasos o cancelaciones que afecten a la conexión”, añade.

El sistema de reservas contempla el tiempo necesario para realizar la conexión entre los vuelos de Iberia, que operan desde la terminal 4, y los de Pegasus, que despegan desde la terminal 1, en el aeródromo de Madrid-Barajas.

Hace años, A Coruña estuvo en el punto de mira de otra compañía turca: Turkish Airlines. En el año 2016, la aerolínea se dio un batacazo con su conexión entre Santiago y la ciudad turca, después de darle la espalda a Alvedro, pese a que la ruta estaba pensada para operar desde A Coruña e incluso se habían reservado los ‘slots’ para la misma.

No obstante, tiempo después la compañía cerró la única ruta con Turquía que existía desde Galicia por la baja ocupación de la misma, la de Santiago de Compostela. Este destino siguió sonando, sin embargo, en todas las apuestas de Alvedro años después.