Belén López Cillero | “Me encantaría que a las víctimas del Patronato les dieran una indemnización”

Belen Lopez Cillero Cedida

Las terribles prácticas llevadas a cabo con huérfanas, niñas abandonadas y cualquiera que se desviara de lo que se consideraba moral durante el franquismo llevaron a Belén López Cillero a escribir ‘Nacionalcatolicismo y patriarcado: El Patronato de Protección a la mujer y su junta provincial coruñesa’. En él detalla las vejaciones y los malos tratos de esta institución, tan implacable como desconocida con el apoyo del régimen, de la Iglesia y de grupos ultracatólicos. Los testimonios son estremecedores y, lo peor de todo, algunos hechos se produjeron cuando España ya era un país democrático. En A Coruña había tres centros: Adoratrices, junto al Observatorio; Religiosas de María Inmaculada en Puerta Real y las Oblatas del Portazgo.

¿Cuándo empezó con esta investigación?

Hace dos años. Una amiga me mandó un artículo que había salido en un periódico sobre este tema y me dejó... Luego vi un documental de TVE, con una entrevista a Consuelo García del Cid.No había oído hablar de esta historia pero cuando la conoces ya no se te puede ir de la cabeza.

¿Dónde ha investigado?

No hay documentos. Muchos han desaparecido, otros se inundaron... Busqué en Lugo, no me dieron nada, y luego busqué en Pontevedra, donde ya había más sensibilidad, y ahí encontré 400 expedientes.

¿Y en A Coruña?

Pues en los informes de moralidad la ciudad salía siempre fatal. En A Coruña no había documentos, pero en ese momento me contactó Consuelo García del Cid y ella me ayudó. De A Coruña contacté con una que me contó los casos de su madre y de su tía. Pero también hablé con otras dos chicas que estuvieron en los años noventa.

¿Todavía existía el Patronato en los años noventa?

No, se disolvió en 1985, pero seguían las mismas prácticas porque seguía la misma gente.

¿De cuántos casos estamos hablando?

Decenas de miles. En España hay como treinta investigadoras y unas 50 o 60 mujeres decididas a hablar. No todas están preparadas y eso hay que respetarlo.

¿Qué tipo de experiencias vivían esas personas?

Era un maltrato continuo, tanto por parte de sus padres, en muchos casos, como por parte de las monjas. Hay un caso, de una chica que le quitaron la custodia a la madre por maltrato y al final acabaron maltratándola también las monjas. A otras, cuando la ley ya había cambiado, no les pegaban pero iban a quejarse y les decían: “No seas exagerada”. Había una chica a la que la castigaban sin ir al colegio porque le gustaba ir al colegio. Y a otra sin fin de semana o a fregar todo el centro, con aquellos castigos sádicos. A esta chica la echaron a la calle a los 17 pero siguieron cobrando por ella. Durmió en la calle varios meses. Cuando las monjas se fueron, hubo allí okupas y alguien la llamó para decirle que estaban todos sus expedientes por allí tirados. Abandonaron toda la documentación.

¿No guardaban los expedientes?

Consuelo García del Cid pidió el suyo y le dijeron que lo habían quemado. Muchos los quemaron para ocultar lo que hicieron.

¿Cómo funcionaba el Patronato?

Era una estructura piramidal, llegaba a cada esquina del país.

Y, después de este libro, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir ahora?

Se acaba de reconocer a la primera víctima del Patronato como víctima de Memoria Histórica, que es Eva García de la Torre, recluida por abandono y que llegó a alcaldesa de Porriño. Falleció hace tres años. La agenda ahora es seguir removiendo expedientes y a mí me encantaría que les dieran una indemnización, porque muchas siguen viviendo muy mal. En Irlanda sucedió algo similar y el Gobierno les dio una pequeña compensación. El reconocimiento de Eva como víctima de la Memoria Histórica fue algo simbólico pero a su viuda le importaba.