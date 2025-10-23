Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Aitana se corona en A Coruña: agotadas las entradas para el Coliseum

Ya en la preventa, el pasado lunes, volaron muchas localidades

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
23/10/2025 12:57
Aitana en el Morriña Fest 2024
Aitana en el Morriña Fest 2024
Carlota Blanco

Hace algo más de una semana que Aitana anunciaba su única parada en Galicia: A Coruña. 'El Cuarto Azul World Tour' recalará en el Coliseum, colándose entre los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional. 

Las entradas para el próximo 22 de julio se esfumaron en apenas 50 minutos, algo que había pasado también el lunes con la preventa que, a pesar de haberse caído el Amazon Web Services (AWS), arrasó con la mayoría de los asientos del recinto. 

'Cuarto Azul Tour' de Aitana

Las entradas para Aitana en A Coruña vuelan en su preventa

Más información

A eso de las 12.52 horas solo había 4 asientos disponibles en el tendido bajo 5, destinado a las personas con movilidad reducida y sus acompañantes. 

Los precios son los siguientes:

  • Early Entry Front Stage: 140 euros.
  • Front Stage: 110 euros.
  • Tendido Bajo (y movilidad limitada y acompañantes): 78 euros.
  • Movilidad reducida y acompañantes: 59 euros.
  • Tendido medio: 74 euros.
  • Tendido alto (y movilidad limitada y acompañantes): 65 euros.

Te puede interesar

Antonio Tejero

Fallece Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el 23-F
Redacción
Obelisco y hotel Palace entre 1929 y 1939

Cuando el Obelisco de A Coruña marcaba dos horas
Andrea López Ramos
El mal tiempo no frenó a los bañistas en Riazor

Las lluvias van y vienen: así será el tiempo en A Coruña los próximos días
Andrea Gestal
Música tradicional en Culleredo

La música y la tradición serán las protagonistas este fin de semana en Culleredo
Redacción