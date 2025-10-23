A Coruña
Aitana se corona en A Coruña: agotadas las entradas para el Coliseum
Ya en la preventa, el pasado lunes, volaron muchas localidades
Hace algo más de una semana que Aitana anunciaba su única parada en Galicia: A Coruña. 'El Cuarto Azul World Tour' recalará en el Coliseum, colándose entre los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional.
Las entradas para el próximo 22 de julio se esfumaron en apenas 50 minutos, algo que había pasado también el lunes con la preventa que, a pesar de haberse caído el Amazon Web Services (AWS), arrasó con la mayoría de los asientos del recinto.
A eso de las 12.52 horas solo había 4 asientos disponibles en el tendido bajo 5, destinado a las personas con movilidad reducida y sus acompañantes.
Los precios son los siguientes:
- Early Entry Front Stage: 140 euros.
- Front Stage: 110 euros.
- Tendido Bajo (y movilidad limitada y acompañantes): 78 euros.
- Movilidad reducida y acompañantes: 59 euros.
- Tendido medio: 74 euros.
- Tendido alto (y movilidad limitada y acompañantes): 65 euros.