Aitana se corona en A Coruña: agotadas las entradas para el Coliseum

Aitana en el Morriña Fest 2024 Carlota Blanco

Hace algo más de una semana que Aitana anunciaba su única parada en Galicia: A Coruña. 'El Cuarto Azul World Tour' recalará en el Coliseum, colándose entre los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional.

Las entradas para el próximo 22 de julio se esfumaron en apenas 50 minutos, algo que había pasado también el lunes con la preventa que, a pesar de haberse caído el Amazon Web Services (AWS), arrasó con la mayoría de los asientos del recinto.

A eso de las 12.52 horas solo había 4 asientos disponibles en el tendido bajo 5, destinado a las personas con movilidad reducida y sus acompañantes.

Los precios son los siguientes: