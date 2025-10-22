Zunder destaca que su proyecto incluye 20 puntos de carga rápida en el puerto de A Coruña

Punto de recarga de Zunder en Outeiro de Rei Zunder

El Grupo Easycharger, a través de su marca comercial Zunder, ha iniciado la tramitación administrativa para crear en terrenos del puerto de A Coruña una red de puntos de carga para coches y camiones eléctricos.

La compañía, a consulta de este diario, explica que de las plazas que se crearán, 20 serán de carga rápida, es decir, los vehículos que utilicen este sistema podrán estar recargados sobre un 80% en un tiempo aproximado de entre 20 y 25 minutos, en función del modelo.

La clave del éxito de la ginebra que se ha unido a Estrella Galicia: “El secreto es la receta” Más información

La compañía explica que así se da “respuesta a un problema” de falta de infraestructura. “Que A Coruña apueste por la movilidad sostenible es bueno”, afirma. También destaca que este sistema de puntos de recarga ya se ha instalado en urbes como Bilbao, Vitoria o Zaragoza. En Galicia lo hay en Montesalgueiro, Guitiriz, Santiago, Padrón, Fisterra, Carnota y Rábade.

Enclaves

En cuanto a la propuesta de esta empresa con sede en Palencia, la documentación presentada recoge que estas instalaciones se ubicarán en siete enclaves, tanto en terrenos abiertos al público como en zonas de acceso exclusivo para personal portuario. En total, serán 34 plazas. La inversión prevista es de 952.852 euros.

Zunder proponer habilitar puntos de recarga en el aparcamiento próximo al Oceanográfico, en La Marina, muelle de Calvo Sotelo, San Diego y en las proximidades de la Casa del Mar. El Puerto Exterior de Langosteira también está incluido en el proyecto.

Las plazas de recarga quedarán definidas por un área pintada directamente sobre el pavimento que indicará al usuario el lugar en el que posicionar su vehículo para realizar la recarga. La superficie de los estacionamientos se realizará con el mismo acabado de la calle actual, siendo asfalto, hormigón o adoquinado.