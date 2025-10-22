Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una explosión vuela los cristales de un gimnasio en A Coruña

El suceso tuvo lugar en Los Rosales

Abel Peña
Abel Peña
22/10/2025 18:08
Bomberos y Policía Local en el lugar de los hechos
Bomberos y Policía Local en el lugar de los hechos
Cedida

Los Bomberos acudieron a las cuatro y media de la tarde al número 58 de la calle Emilio González López, en Los Rosales, en respuesta a una explosión que había sacudido un gimnasio. El estallido reventó los cristales, además de generar una humareda, lo que alertó a los vecinos. 

Los Bomberos en Los Rosales

En el momento de los hechos solo se encontraba en el interior del gimnasio una mujer, una joven de 16 años, que salió por sus propios medios, aunque algo aturdida. Fue atendida por una ambulancia del 061, mientras los Bomberos, empleando equipos de respiración autónomos, se adentraban en el local. 

Fuentes del servicio de emergencias señalan que el origen de la explosión fue un altavoz. La mujer fue enviada al Hospital con un pronóstico de heridas leves.

Te puede interesar

La conselleira Ángeles Vázquez con todo el personal de Alvarella

Ánxeles Vázquez visita en Vilarmaior el Albergue Alvarella, la único alojamiento de Galicia que cuenta con el sello ‘Ecolabel’
Lucía Tenreiro
Los arquitectos Estellés (con sombrero) y Tenreiro, el 22 de junio de 1922, supervisando la obra de construcción del edificio del Banco Pastor

Una investigación desvela que el Banco Pastor de A Coruña no se levantó sobre pilotes de madera
Rubén Ventureira
El portavoz municipal de Podemos, Aitor Neira, durante su visita

Podemos pone el foco en el CEIP Cidade Vella y urge al Ayuntamiento a intervenir
Redacción
La nueva zona del Marineda City

El Marineda City se prepara para su gran inauguración de este viernes
Jorge Barallobre