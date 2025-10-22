Una explosión vuela los cristales de un gimnasio en A Coruña

Bomberos y Policía Local en el lugar de los hechos Cedida

Los Bomberos acudieron a las cuatro y media de la tarde al número 58 de la calle Emilio González López, en Los Rosales, en respuesta a una explosión que había sacudido un gimnasio. El estallido reventó los cristales, además de generar una humareda, lo que alertó a los vecinos.

En el momento de los hechos solo se encontraba en el interior del gimnasio una mujer, una joven de 16 años, que salió por sus propios medios, aunque algo aturdida. Fue atendida por una ambulancia del 061, mientras los Bomberos, empleando equipos de respiración autónomos, se adentraban en el local.

Fuentes del servicio de emergencias señalan que el origen de la explosión fue un altavoz. La mujer fue enviada al Hospital con un pronóstico de heridas leves.