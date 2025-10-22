Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Podemos pone el foco en el CEIP Cidade Vella y urge al Ayuntamiento a intervenir

Redacción
22/10/2025 17:50
El portavoz municipal de Podemos, Aitor Neira, durante su visita
Cedida

Podemos ha instado al Ayuntamiento de A Coruña a adoptar medidas urgentes de mantenimiento en el CEIP Cidade Vella, un centro que, según denuncian desde la formación, presenta un grave estado de deterioro que preocupa a las familias del alumnado.

El portavoz municipal de Podemos, Aitor Neira, visitó las instalaciones del colegio acompañado por representantes de la ANPA, y alertó de que la situación “es insostenible”. “El colegio se cae a pedazos”, aseguró Neira, quien recordó que “el Concello solo tiene una competencia en materia de educación, que es el mantenimiento, y no lo está haciendo”.

Desde Podemos subrayan que las quejas de las familias se vienen repitiendo desde hace tiempo, ante deficiencias estructurales y de seguridad que suponen un riesgo para los estudiantes. Por ello, reclaman al Gobierno local que actúe de inmediato para garantizar unas condiciones dignas en el centro educativo del casco histórico coruñés.

