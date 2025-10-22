No fue un espejismo: A Coruña encendió sus luces de Navidad antes que nadie

Luces de Navidad en la Glorieta de América Joaquín Abad

Tiembla, Abel Caballero. Hace semanas que la Navidad empieza a reclamar su sitio en A Coruña, con stands cada vez más voluminosos en los principales supermercados y los adornos de todo tipo ya en buena parte de los escaparates más 'currados'. Sin embargo, que las luces iluminen desde finales de octubre no es algo a lo que el coruñés medio esté acostumbrado, y por eso alguno que circulaba por la Glorieta de América casi se lleva un golpe o esguince cervical mirando anonadado a los operarios mientras probaban el sistema.

Porque se trata, de momento, solamente de eso: de una maravillosa prueba que adelanta la época más mágica del año. Ni siquiera los vigueses pueden presumir todavía de haber visto la luz, por mucho que reivindiquen ser la quintaesencia del espíritu navideño. De momento, la casa del Mundial y de la Navidad siguen siendo A Coruña, donde por cierto habrá un mercado como los de Londres, la Alsacia o Baviera desde finales de noviembre, tal y como prometió el Ayuntamiento.

Por otra parte, llama la atención la celeridad para instalar las luces, que contrasta con la pereza para darle al interruptor. Y es que, por ejemplo, el pasado año A Coruña fue la ciudad española que más demoró el encendido navideño. Lo hizo el jueves 5 de diciembre, cuando buena parte del comercio local llevaba ya un mes alumbrando la ciudad.