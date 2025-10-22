Los 'Brazaletes' de Amorodio Teatro: fútbol y memoria para recordar los peligros del franquismo

Presentación de 'Brazaletes' Quintana

El fútbol también puede ser política. Esa es una de las principales lecciones, pero no la única, que los jóvenes alumnos de diversos colegios de la provincia podrán sustraer de 'Brazaletes', una obra de teatro de la compañía coruñesa Amorodio Teatro. Presentada esta mañana en la Diputación por la diputada Sol Agra y dos miembros de la compañía, Carmen Facorro y Javier Castiñeira, la pieza está basada en un hecho real acaecido hace casi exactamente cincuenta años, en los últimos estertores del franquismo, y será llevada a ocho centros educativos de la provincia.

Como explicó Agra, el 25 de septiembre de 1975 la dictadura llevó a cabo los que serían sus últimos fusilamientos. Tres días después, en un partido entre el Racing de Santander y el Elche, dos jugadores locales portaron sendos brazaletes negros en memoria de los fusilados. Un pequeño acto simbólico que conllevaría dolorosas consecuencias para ellos, y con el que Javier Castiñeira, que protagoniza la función, reflexiona sobre el vínculo entre el fútbol y la política.

"'Brazaletes' conta esa historia que non aparece nos libros de texto. Unha historia, como tantas outras, de protesta, nun tempo no que a protesta podía custarche a vida, unha protesta por dignidade, por visibilizar a nosa oposición e a nosa repulsa” explicó la diputada. Así, dio la enhorabuena a Amorodio Teatro “por ser valentes, por levar ao teatro as verdades silenciadas pola historia que contaron os vencedores”.

Por su parte, Castiñeira, que pudo hablar con Aitor Agirre y Sergio Castiñeira, los protagonistas de la historia, comentó la importancia de dar voz a esta clase de historias para “significarse tamén no ámbito do fútbol, que ten unha gran influencia social”. Así, criticó en cierta parte el fútbol actual, "que vive nun capitalismo salvaxe e apenas se significa cando hai unha inxustiza". Así, si bien señaló como posible excepción en la actualidad nacional al celtista Borja Iglesias (en A Coruña, a nivel histórico, destacaría el ejemplo de Bebel García, fusilado en 1936), explicó que da en su obra dos ejemplos del fútbol como vehículo para la denuncia de las injusticias sociales.

"Sergio por exemplo durmía cunha escopeta porque os grupos falanxistas ameazárono de morte, e Agirre sufriu torturas", dijo sobre las dificultades que ambos jugadores pasaron. "Pensamos que é necesario explicarlle á xuventude como se vivía no franquismo, que entendan que foi unha época de terror". Una historia sobre “unha España que hai que recordar para non repetir”, sentenció.

La obra cuenta con la dirección de Santiago Cortegoso, dramaturgia de Ernesto Is y diseño de iluminación de Violeta Martínez. Ya ha tenido un estreno en Vimianzo, el pasado día 17 de octubre. Malpica, Melide, Muros, Zas, Fene, Padrón, Noia y Negreira acogerán las representaciones durante las próximas semanas, destinadas principalmente al alumnado de sus centros educativos.