La Policía Nacional se incauta de 1.400 kilos de cocaína en un barco atracado en A Coruña

Agentes en el muelle de Batería Quintana

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta, se han incautado de 1.400 kilos de cocaína de un barco militar francés atracado en el muelle de Calvo Sotelo, en A Coruña. La operación sigue en estos momentos, y la redada comenzó a primera hora de la mañana.

Por el momento, las autoridades han detenido a cuatro sospechosos que forman parte de la tripulación. Sin embargo, el juez ha decretado el secreto de sumario, y ha trascendido poca información

Cabe recordar, sin embargo, que no es la primera vez que la Policía Nacional y/o la Guardia Civil, siempre acompañadas de Vigilancia Aduanera, realizan importantes aprensiones en el puerto coruñés, lo que parece indicar que A Coruña se ha convertido en una escala importante en el tráfico internacional de drogas.

La operación la lleva el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), la sección de inteligencia integrada en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT,

Muelle de Calvo Sotelo Quintana

Según la televisión francesa tf1, la intervención policial se hizo en alta mar, mediante un abordaje por parte de Vigilancia Aduanera, que son especialistas en estas operaciones. Eso significa que al corbeta, de 125 metros de eslora, no pensaba hacer escala en A Coruña.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, declaró que "se trata de una importante operación antidroga", con "varios detenidos y un importante alijo de cocaína".

La operación se encuentra, por ahora, "bajo secreto de sumario", por lo que hay que esperar a que los detenidos "pasen a disposición judicial", según Blanco.