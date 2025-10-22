Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Oreja de Van Gogh se cura en salud: sin entradas para A Coruña hasta dos días antes del concierto

La reventa de entradas para eventos como grandes conciertos y festivales es uno de los principales problemas del sector

Andrea Gestal
Andrea Gestal
22/10/2025 14:26
La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh
Instagram de LODVG

'Recibirás tus entradas en el email indicado en el proceso de compra en un plazo mínimo de 48 horas antes del concierto'. Este es el mensaje que recibieron los compradores de entradas de La Oreja de Van Gogh en A Coruña.

Mensaje recibido por los fans
Mensaje recibido por los fans
LODVG

La reventa de entradas para eventos como grandes conciertos y festivales es uno de los principales problemas del sector de las plataformas de venta, por lo que ya hay grupos de música que se suman a la iniciativa de no dar hasta dos días antes del concierto los tiques. 

Tanto empresas como artistas llevan años intentando luchar contra los fraudes, las entradas falsas y la desorbitada subida de precios que se produce con la reventa. Por eso, algunas plataformas líderes en el sector están creando sus propias estrategias contra ello, como la aplicada para el concierto en el Coliseum herculino.

La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh agota las entradas en menos de dos horas y anuncia segunda fecha en A Coruña

Más información

Nuevas fechas y listas de espera

La avalancha de compra de entradas para ver a La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia, que tuvo a los fans más de una hora esperando para conseguirlas, ha hecho que se abran nuevas fechas en lugares como A Coruña, Madrid o Valencia.

Además, se ha añadido una novedad: la lista de espera. Donde el primer día ponía 'no hay entradas', ahora el botón redirige a una 'cola virtual' donde piden estos datos: ciudad, nombre y apellidos y email de contactos, por si de casualidad se libera algún asiento.

Quevedo, en uno de sus conciertos en el Coliseum

El mes fantástico del Coliseum de A Coruña: 76.000 espectadores en diez citas

Más información

Te puede interesar

Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)

Hijos de Rivera explora opciones para reforzar la cooperación sobre biotecnología en Francia
Iván Aguiar
Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos

Amasarte, último fichaje del Centro Comercial Cuatro Caminos
Redacción
Tinho en su actuación de la Gala 4

El coruñés Tinho se postula como favorito de la Gala 6 de 'OT'
Andrea López Ramos
La exposición reúne 36 documentos y los hitos más importantes de su historia

El Archivo del Reino de Galicia expone sus documentos más valiosos para celebrar sus 250 años
Dani Sánchez