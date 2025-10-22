La hostelería de A Coruña muestra su indignación con el BNG

Las terrazas de Juan Flórez se encuentran dentro de las zonas ZAS Javier Alborés

La rueda de prensa convocada el pasado martes por Avia Veira, concejala del Bloque Nacionalista Galego de A Coruña, dejó entre perplejos e indignados a los hosteleros de la ciudad. El objetivo era anunciar las aportaciones y líneas rojas que su grupo había marcado para la redacción del borrador de la nueva normativa de terrazas. Sin embargo, algunas de las formas de justificar su postura, o de responder a las demandas del sector, provocaron que dos asociaciones que no acostumbran a coincidir demasiado en sus posturas apuntasen en la misma dirección.

La edil nacionalista calificó de “máis que racional” la medida de que las terrazas de Matogrande, Orillamar, Ciudad Vieja, Juan Flórez u Orzán, entre otros barrios, cierren a las once de la noche la mayor parte del año. Además, se refirió a la petición de un grupo de empresarios de que la moratoria para aplicar las reformas se extienda a tres años como “exceso absoluto” y a la política que se lleva aplicando desde 2013 en los espacios exteriores de hostelería en términos de “flexibilidade excesiva”. Por otra parte, Veira dijo que “os hostaleiros xa sacan un rendemento económico dun espazo público e teñen que dar contas aos cidadáns”.

Zonas ZAS

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, se pregunta básicamente a cuento de qué se convocó esa rueda de prensa y también criticó los términos y la poca sensibilidad con la actividad económica fundamental, que cifra por encima del 10 por ciento del PIB de la ciudad. “No entendemos muy bien a qué vino esa rueda de prensa: el timing fue erróneo, sin aclarar nada y sin consensuar absolutamente nada con el sector”, lamenta. “Todo el mundo se ha quedado muy sorprendido y podríamos decir muchas cosas como respuesta, pero lo más importante es que no nos aprovechamos de nada, sino que pagamos cantidad muy importantes, y cada vez más. Ha sentado francamente muy mal todo lo que ha dicho”, añade.

Por su parte, José López Balado, representante legal de la Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno, pide coherencia al BNG. “Nos reunimos con Francisco Jorquera hace unos meses y se comprometió a apoyar a la hostelería; ahora van y nos dicen lo contrario. Así que, o el Bloque es un conglomerado o quiere quedar bien con todo el mundo”, subraya. “Cuando esta señora dice que hay que mantener la accesibilidad y habla de molestias al vecino hay que decirle que la gente de esta ciudad quiere tener terrazas y tomarse una copa al salir de trabajar, no es lo que dice el representante de unos vecinos que se cree alcalde, pero que nadie sabe a quién representa”, agrega.

Reacciones

Hay que recordar que la medida de cerrar las terrazas a las 23.00 se aplicaría en las zonas ZAS, que fueron decretadas en 2009 por el Gobierno de Javier Losada, con el voto en contra del PP. Hoy, su aplicación, reformulación o extensión se encuentra en otra mesa técnica, la del ocio nocturno. “Lo de las 11 de la noche es una locura, pero diferenciar horarios entre zonas ZAS y otros barrios abre una puerta a la inseguridad jurídica y el dedismo”, explica López Balado.

Además, los vecinos de la zona centro, presentes en la misma mesa, ya mostraron su intención de extender las zonas ZAS a Torreiro o la plaza de la Cormelana, entre otros epicentros actuales de la noche coruñesa. “Llegará un momento en que toda la ciudad será declarada zona 'catastrófica' (en referencia a las ZAS), y es el paso previo a que todas las terrazas cierren a esa hora. Esto no es Noruega y mucha gente sale de trabajar a las diez de la noche. No solamente generas desigualdad entre los hosteleros, también entre los ciudadanos. Es una represión fascista, que roza el toque de queda”, finalizan desde el ocio nocturno.