La clave del éxito de la ginebra que se ha unido a Estrella Galicia: “El secreto es la receta”

A 200 metros de distancia de la planta que potabiliza el agua que utilizan miles de vecinos de A Coruña y su área metropolitana, se elabora una peculiar marca de ginebra que se ha convertido en protagonista esta semana, ya que acaba de ser comprada por Hijos de Rivera, la matriz de la cerveza Estrella Galicia.

Se trata de Vánagandr, una destilería ubicada en A Telva (Cambre) que está especializada en ginebra, vodka y gin envejecida en barrica. Ahora acaba de dar un paso de gigante al pasar a integrarse dentro de la estructura del gigante del sector que tiene su sede en A Coruña.

Su creador es Enrique Pena, un biólogo que durante años trabajó en el mundo de la consultoría y que en 2014 decidió emprender en el sector del alcohol. Este acuerdo para incorporarse a Hijos de Rivera llega tras once años de “muchísimo trabajo”, según reconoce. Eso sí, aclara que a partir de ahora solo cambia la “caja”, que será “más grande”. “Va a ser el mismo sitio, el alambique será el mismo, serán las mismas manos y la esencia será la misma”, destaca. También indica que se trata de un “punto y seguido”.

Fórmula

¿Cuál es el secreto de esta bebida que se fabrica en Cambre? Pena tiene claro que la clave es la fórmula que emplea. “El gran secreto es la receta”, asegura. Para pulirla fue necesario “muchísima destilación” y aplicar el “método científico” hasta “ajustar” y lograr la mezcla correcta.

Vánagandr fue elegida como la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva a nivel internacional.

Según explica su fundador, el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Empezó en 2014. “Montamos desde cero la destilería y la producción de ginebra empezó en 2015. Después empezaron a llegar los premios”, afirma este empresario, que, junto a un administrativo, ha sacado adelante esta marca. Pena avisa de que hay que tener la “ilusión suficiente” para sacar adelante un proyecto así debido a que ser “emprendedor en España” no resulta fácil.

Acuerdo

Hijos de Rivera anunció el pasado martes que suma Vánagandr a su conjunto de marcas. Sobre su incorporación, Enrique Pena muestra su satisfacción. “Estoy muy contento”, indica. Allí seguirá como maestro destilador, tal y como lo denomina la matriz de Estrella Galicia.

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, destacó “la gran oportunidad de incorporar una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores propios de nuestra identidad, la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos”.