Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hijos de Rivera explora opciones para reforzar la cooperación sobre biotecnología en Francia

La empresa participa en una iniciativa del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/10/2025 15:45
Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)
Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)
Bioga

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), representando al ecosistema biotecnológico de Galicia, explora en Francia opciones para reforzar la cooperación en biotecnología médica, marina y agrobiotecnología.

Firma del acuerdo entre Francisco Ucha y Enrique Pena

Hijos de Rivera adquiere la ginebra cambresa Vánagandr, elegida mejor del mundo en 2024

Más información

Esta misión comercial se desarrolla de la mano de las empresas Hijos de Rivera (compañía cervecera con sede en A Coruña), GalChimia (firma de síntesis química y con base en Touro), Chemo Sapiens (plataforma virtual centrada en el suministro de componentes a laboratorios) y Bahía Software, con sede en Ames (especializada en consultoría y desarrollo tecnológico).

Objetivo

Esta delegación liderada por Bioga se desplazó el pasado día 20 a las ciudades francesas de Rennes y París. El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, indica que el clúster trabaja para acercar al ecosistema biotech de Galicia “a los principales centros de innovación del mundo”. y que esta misión responde a ese objetivo. “Francia está en la vanguardia y queremos reforzar nuestra cooperación y explorar opciones para que nuestro sector siga avanzando”, señala.

Bioga explica que la región de París es “epicentro estratégico” y que “es una de las principales regiones económicas y científicas de Europa en ciencias de la vida y salud”. También asegura que reúne el 45 por ciento del ecosistema de innovación sanitaria en Francia y alberga la red de hospitales más grande de Europa. Aquí tienen su sede numerosos hubs-clústeres como Genople o París-Saclay Innovation Playgroung.

El ecosistema biotecnológico de Bretaña está enfocado en biotecnología médica, marina y agroalimentaria. Esta región combina innovación en salud con la sostenibilidad. Sus referentes son el clúster Biotech Santé Bretagne, Atlanpole o Valorial.

Te puede interesar

Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos

Amasarte, último fichaje del Centro Comercial Cuatro Caminos
Redacción
Tinho en su actuación de la Gala 4

El coruñés Tinho se postula como favorito de la Gala 6 de 'OT'
Andrea López Ramos
La exposición reúne 36 documentos y los hitos más importantes de su historia

El Archivo del Reino de Galicia expone sus documentos más valiosos para celebrar sus 250 años
Dani Sánchez
La bajante robada de la iglesia de Santiago, en el lateral

Roban las bajantes de la iglesia de Santiago por tercera vez en el último año
Jorge Riveiro