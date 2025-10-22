Hijos de Rivera explora opciones para reforzar la cooperación sobre biotecnología en Francia

Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) Bioga

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), representando al ecosistema biotecnológico de Galicia, explora en Francia opciones para reforzar la cooperación en biotecnología médica, marina y agrobiotecnología.

Esta misión comercial se desarrolla de la mano de las empresas Hijos de Rivera (compañía cervecera con sede en A Coruña), GalChimia (firma de síntesis química y con base en Touro), Chemo Sapiens (plataforma virtual centrada en el suministro de componentes a laboratorios) y Bahía Software, con sede en Ames (especializada en consultoría y desarrollo tecnológico).

Objetivo

Esta delegación liderada por Bioga se desplazó el pasado día 20 a las ciudades francesas de Rennes y París. El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, indica que el clúster trabaja para acercar al ecosistema biotech de Galicia “a los principales centros de innovación del mundo”. y que esta misión responde a ese objetivo. “Francia está en la vanguardia y queremos reforzar nuestra cooperación y explorar opciones para que nuestro sector siga avanzando”, señala.

Bioga explica que la región de París es “epicentro estratégico” y que “es una de las principales regiones económicas y científicas de Europa en ciencias de la vida y salud”. También asegura que reúne el 45 por ciento del ecosistema de innovación sanitaria en Francia y alberga la red de hospitales más grande de Europa. Aquí tienen su sede numerosos hubs-clústeres como Genople o París-Saclay Innovation Playgroung.

El ecosistema biotecnológico de Bretaña está enfocado en biotecnología médica, marina y agroalimentaria. Esta región combina innovación en salud con la sostenibilidad. Sus referentes son el clúster Biotech Santé Bretagne, Atlanpole o Valorial.