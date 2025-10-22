Detalle de la muestra micológica de hace 25 años en Santa Margarita Pedro Puig

Más de 200 especies diferentes de setas se expusieron hace 25 años en el parque de Santa Margarita con motivo de la muestra organizada por la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y el Grupo Micolóxico Galego Luis Freire. Una iniciativa interesante, por ejemplo, para aprender a distinguir qué ejemplares son venenosos y cuáles no. Fue uno de los asuntos de los que informó El Ideal Gallego tal día como hoy de 2000. Hace 50 años era noticia el convenio recién firmado entre el Real Club Deportivo y el Patronato Municipal de la Ciudad Deportiva de Riazor. Hace 75 años, en 1950, el periódico comunicaba la cantidad recaudada por los niños de Santa María de Oza en la colecta para el Domund: 1.500 pesetas, el doble que en 1949.

Domingo, 22 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El universo gallego de las setas se presenta al detalle en Santa Margarita

Todo el universo gallego de las setas concentrado en cinco jaimas, más de doscientos ejemplares distintos reunidos en el parque de Santa Margarita y centenares de curiosos y apasionados por la micología examinándolos con detenimiento. Y es que un simple detalle puede ser fundamental para distinguir una seta venenosa de la que no lo es, y para brindarle al público la oportunidad de averiguarlo la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y el Grupo Micolóxico Galego Luis Freire organizan cada año esta exposición, que desde ayer, 21 de octubre de 2000, y hasta hoy está abierta al público. Marisa Castro, presidenta del grupo micológico, explica que “todas las setas que se pueden observar en la muestra han sido recogidas en diferentes puntos de Galicia durante esta semana, por lo que están frescas y en perfecto estado”.

También ayer un Dépor atípico en su alineación, debido a las lesiones y a la reserva de jugadores para el partido ante el Panathinaikos, terminó regalando un punto en Riazor ante el Mallorca. Los coruñeses desaprovecharon sus oportunidades y acabaron empatando (1-1) ante los baleares, que no hicieron nada para merecer ese resultado.

Miércoles, 22 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Firmado el convenio entre el Deportivo y el Patronato Municipal de Riazor

El Real Club Deportivo de La Coruña firmó ayer, 21 de octubre de 1975, un convenio con el Patronato Municipal de la Ciudad Deportiva de Riazor. Según el convenio, el club se beneficiará del servicio de almohadillas, publicidad y ambigú, y abonará al Patronato un canon por utilizar el estadio que llega hasta un máximo de 20.000 pesetas por partido.

Por otra parte, hoy, 22 de octubre de 1975, se conmemora el doscientos aniversario del Archivo Histórico del Reino de Galicia, el más amplio centro documental con que cuenta esta región. Su director es don Antonio Gil Merino, que desde hace 31 años ejerce su cargo y al que se debe la perfecta organización y clasificación de los fondos documentales y una Guía del Investigador. El Archivo del Reino de Galicia contiene ochocientos mil documentos catalogados, en los que se pueden conocer las grandes peculiaridades jurídicas, económicas y sociológicas de Galicia.

Además, la jornada de ayer ha sido pródiga en siniestros marítimos, que han afectado a La Coruña, con un pesquero hundido, el ‘Lecue Tres’, y otro abordado, el ‘Chaparrudo’. Las tripulaciones de ambas embarcaciones fueron recogidas sanas y salvas.

Domingo, 22 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Niños de Oza reúnen 1.500 pesetas para el Domund

La totalidad de los niños de Santa María de Oza, con su respectivo profesorado, se reunieron ayer, 21 de octubre de 1950, en la iglesia parroquial para celebrar un acto eucarístico por las Misiones. Entregaron al párroco su colecta para el Domund, que duplica la de 1949, pues suma alrededor de 1.500 pesetas. Reciban la más entusiasta felicitación los señores cura párroco y maestros de la populosa barriada por el celo desplegado en la organización de este acto educativo, y los generosos escolares por el ejemplo que con su desprendimiento han dado.

En clave internacional, en el palacio de Buckingham ha sido bautizada la princesa Ana, hija de los duques de Edimburgo, que fue llevada por sus padres desde su residencia de Clarence House, a dos manzanas de distancia del palacio.

Jueves, 22 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Los hermanos Orduna, dos héroes coruñeses

Hace pocos días hemos dado la triste noticia de la muerte del bravo capitán don José Orduna López, que fue herido cuando volaba sobre Alhucemas. Mañana viernes, 23 de octubre de 1925, se celebrará en San Jorge un funeral por el eterno descanso del alma del héroe que ofrendó su vida por la Patria. Hermano del anterior, falleció en Tetuán el 5 de septiembre de 1924 Ángel Orduna, y fue también un bravo defensor de la Patria. De la Academia pasó a prestar sus servicios en el regimiento de Isabel la Católica y formó parte en el año 1921 del batallón expedicionario de dicho cuerpo destinado a África.

Por otra parte, el popular alcalde de esta capital, señor Casás, evidenciando sus esfuerzos en favor de la educación de la infancia, envió a la Corte al arquitecto municipal don Pedro Mariño con el proyecto del Grupo Concepción Arenal.