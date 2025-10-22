Es hoy: RTVE abandona definitivamente La Terraza

Operarios retirando los enseres de RTVE Abel Peña

Tras 40 años en el emblemático edificio de Méndez Núñez, Radio Televisión Española se despide este miércoles, de manera definitiva, de La Terraza. Su nueva ubicación, aunque temporal, es un local de coworking en Matogrande. Se espera que para 2028 RTVE se instale en Correos.

El pasado jueves tuvo lugar una imagen de lo más llamativa: la retirada de las antenas. Ahora, este miércoles 22 de octubre. es el último día que la empresa pública de comunicación tenía para liberar el edificio. No fue tediosa la mudanza, pues ya llevaban varios días recogiendo, siendo los estudios de las primeras cosas en mudar.

Ahora La Terraza se prepara para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).