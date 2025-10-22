Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Es hoy: RTVE abandona definitivamente La Terraza

La semana pasada fue la retirada de las antenas

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
22/10/2025 13:04
Operarios retirando los enseres de RTVE
Operarios retirando los enseres de RTVE
Abel Peña

Tras 40 años en el emblemático edificio de Méndez Núñez, Radio Televisión Española se despide este miércoles, de manera definitiva, de La Terraza. Su nueva ubicación, aunque temporal, es un local de coworking en Matogrande. Se espera que para 2028 RTVE se instale en Correos.

Furgoneta de TVE delante del edificio de la Terraza

RTVE termina su mudanza y dice adiós a La Terraza

El pasado jueves tuvo lugar una imagen de lo más llamativa: la retirada de las antenas. Ahora, este miércoles 22 de octubre. es el último día que la empresa pública de comunicación tenía para liberar el edificio. No fue tediosa la mudanza, pues ya llevaban varios días recogiendo, siendo los estudios de las primeras cosas en mudar. 

La mundanza de RTVE del edificio de La Terraza continúa

Las obras en La Terraza dan un nuevo paso adelante

Ahora La Terraza se prepara para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). 

