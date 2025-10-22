El PP destaca que la Xunta reserva 710 millones de euros para la ciudad a largo plazo

Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa EC

La Xunta destinará a A Coruña el próximo año 143,8 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Sin embargo, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, destaca que el compromiso económico con la ciudad se eleva hasta los 710 millones de euros si se incluyen las partidas plurianuales. Es decir, aquellas que figuran en las cuentas pero que no se van a gastar solo en un ejercicio, sino en sucesivos. El motivo de una cifra tan elevada no es otro que las obras del Nuevo Chuac, cuyo presupuesto asciende a más de 470 millones de euros.

Aunque también se realizan arreglos en otras infraestructuras, como el Hospital Abente y Lago. Todo, “para mejorar la calidad de vida de los coruñeses en temas fundamentales y que deben ser prioritarios para cualquier gobierno, pero que solo el autonómico afronta con presupuesto y realidades frente a anuncios vacíos de Estado y Ayuntamiento”, criticó Lorenzo.

Gasto social

El líder de la oposición cargó las tintas contra la alcaldesa, Inés Rey, con uno de sus caballos de batalla: las becas comedor. Aseguró que, mientras que la Xunta cumple con quienes más lo necesitan, “el gobierno municipal sortea becas comedor entre menores que cumplen los requisitos por falta de fondos o deja sin ejecutar un millón en emergencia y renta social, y que este año recortó las partidas para becas en 312.000 euros o 1,2 millones en programas sociales”.

Lorenzo valora el hecho de que se presenten en tiempo y forma unas cuentas fundamentales

También mencionó los 7,8 millones de euros para residencias de mayores, como la Torrente Ballester, o la de Eirís, que se espera que entre en funcionamiento el próximo año, y que aunque fue construida por Amancio Ortega, será gestionada por la Xunta: “Cada vez vivimos más y es responsabilidad de las administraciones públicas que vivamos mejor y contar con una oferta variada a la altura de lo que merecen”, declaró Lorenzo durante su intervención, en María Pita, donde también recalcó los siete millones de euros para la gratuidad de las escuelas infantiles, para 3.375 niños.

Lorenzo valoró que, desde 2009, la Xunta aprueba sus cuentas en tiempo y forma. “Lo que debería ser normal, es anormal porque es la única administración que cumple con su obligación. De los presupuestos municipales no sabemos nada y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue con los prorrogados desde 2022”, recuerda. 