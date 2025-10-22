El parque de Santa Margarita tendrá nuevos árboles, senderos y una pista para correr

Parque de Santa Margarita Quintana

El parque de Santa Margarita experimentará toda una renovación. El Ayuntamiento invertirá un millón de euros para actuar en 78.000 metros cuadrados de superficie, en la que mejorará y adaptará los caminos y sendas, ampliará las equipaciones y mobiliarios deportivos y de ocio e incorporará nuevas especies de árboles en los espacios verdes.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó la actuación este miércoles tras celebrarse la junta de Gobierno local. Así, anunció que se creará un nuevo circuito de senderos en espacios infrautilizados del parque, se renovarán las escaleras entre la rosaleda y la Casa de las Ciencias y se construirán pistas para correr en la parte norte del parque. Estas últimas se unirán con la zona de calistenia.

Además, la regidora indicó que se sumarán nuevos ejemplares a las sesenta especies de árboles que hay en Santa Margarita y se ampliará la zona de juegos infantil en el acceso desde la avenida de Arteixo. Los caminos del parque, por su parte, se renovarán y adaptarán, "una de las principales necesidades por el paso del tiempo y el impacto que tienen las raíces de los árboles".