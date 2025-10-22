El mus lanza un órdago en A Coruña ante la falta de relevo generacional

La cafetería Abelleira acoge cada tarde numerosas partidas de mus Patricia G. Fraga

A Coruña abrazará este fin de semana la tradición cultural y deportiva de la región. Lo hará con la celebración de la octava edición del Campeonato Gallego de Mus, una de las citas más importantes de un juego de naipes que, desgraciadamente, no vive su mejor momento. Por lo menos en la urbe herculina.

Así lo cree Pachi Dopico, delegado del equipo de mus del Deportivo Ciudad y directivo de la Asociación de Amigos del Mus de A Coruña (AAMC), quien explica que “estamos observando en los últimos años que nos falta un poco de relevo generacional” y que, aunque existen parejas de mus jóvenes, “se cuentan con los dedos de una mano”, apunta Dopico.

No obstante, esto no significa que sea el final del mus en la ciudad. Ni mucho menos. De hecho, actualmente A Coruña cuenta con una liga de 13 equipos, de los cuales uno de ellos es de Ferrol otro de Narón y otro del Portazgo. En total, 160 personas conforman una liga a doble vuelta donde cada semana, el equipo local, ofrece su lugar social e invita a un pequeño piscolabis al equipo visitante.

De esta forma, además de las partidas, hay una pequeña franja de tiempo de picoteo y buena armonía entre todos los participantes. “Como el tercer tiempo de rugby, más o menos”, comenta el delegado del Deportivo Ciudad, uno de los equipos que conforman desde hace años esta liga interclubes.

Seis torneos al año

Además de la liga regular, la asociación de mus coruñesa organiza otros tres torneos donde seguir practicando de manera oficial este juego de naipes, además de las partidas que algunos bares de la ciudad acogen diariamente, aunque estas no sean en formato competitivo.

El próximo será el que se disputará a partir de este viernes a las 19.45 horas en el Sporting Club Casino, donde 171 parejas de diferentes partes de la comunidad gallega –previamente clasificadas en torneos locales– buscarán hacerse con el trofeo a mejores jugadores de mus de Galicia.

La provincia que más probabilidad tiene de llevarse el oro es Ourense, de donde proceden más de la mitad de los participantes y, además, según Dopico, “es un vivero de gente jugando al mus. Allí, cuentan con varias divisiones de liga regular”, explica. Sin duda, un espejo donde mirarse.

“No haber sido capaces de fomentarlo es una deuda que tenemos nosotros como organizadores”, expresa Dopico

Para los que no tengan suerte o no pudieron participar, sí podrán hacerlo apenas un mes después, en el Ciudad de A Coruña, el próximo 29 de noviembre. También se celebran tres memoriales, en homenaje a tres míticos jugadores de mus de la ciudad: Cabezal, Cantero, y Suso Castro. El torneo en honor a este último se disputó por primera vez este pasado mes de julio, y logró alcanzar el cupo del centenar de participantes.

De esta forma, el número de jugadores que se presentan a este tipo de torneos no es un problema para la asociación, sino la edad de ellos. Aunque esto tiene una explicación: “Nosotros cuando éramos jóvenes estábamos en las cafeterías porque no teníamos otra ocupación diaria".

"Ahora los jóvenes, debido al auge de la tecnología, tienen otros pasatiempos mejores”, incide Dopico, quien se siente responsable de no haber fomentado más su práctica entre la juventud. “No haber sido capaces de fomentarlo en colegios o en centros cívicos es una deuda que tenemos nosotros como organizadores. Nos ha faltado tirar un poco del carro”, expresa el directivo de la asociación coruñesa de mus.

No obstante, la práctica de este juego de naipes no es una cosa demasiado antigua. Tampoco para Pachi Dopico, que confiesa que hace apenas una década desde que le “liaron” para empezar a jugar. De hecho, aunque ya se habían organizado las primeras partidas de mus a finales de los 70 y principios de los 80 en la ciudad, la liga interclubes de A Coruña no nacería hasta la temporada 2003-04.

Unos años después, en la temporada 2008-09, se inauguraría una nueva competición, la Copa de A Coruña. Más de quince años después, el mus volverá a ser protagonista en la ciudad, por lo menos, durante un fin de semana.