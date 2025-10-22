El Marineda City se prepara para su gran inauguración de este viernes

La nueva zona del Marineda City Cedida

A Coruña se prepara para estrenar el nuevo Marineda City. El centro comercial más grande de Galicia y uno de los mayores de España ultimalos preparativos para la inauguración de su nueva zona, que abrirá oficialmente al público este viernes 24 de octubre.

La ampliación supone un paso más en la evolución del complejo coruñés, que incorporará un espectacular atrio central, nuevas áreas verdes y de descanso, y más de una veintena de establecimientos que reforzarán su oferta comercial, gastronómica y de ocio. Con esta apertura, Marineda City prevé generar alrededor de 800 empleos directos e indirectos.

Entre las nuevas marcas confirmadas figuran Mercadona, Primaprix y Veritas en alimentación; Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Futbol Emotion, Sprinter, JD Sports y el outlet Half Price en moda; además de firmas del sector del hogar como MGI, JYSK, Oh’Gar y Guaw, especializada en mascotas. También se suman tiendas tecnológicas como K-tuin, CeX y La Casa de las Carcasas, junto a Druni y Multiópticas en el ámbito de la cosmética y la óptica.

En el apartado de ocio y restauración, el nuevo Marineda contará con Starbucks, Vicio, Bombon Boss y VIPS, mientras que Estrella Park Aventura, cuya apertura está prevista para 2026, se convertirá en el mayor centro de ocio familiar de Galicia, con más de 7.000 metros cuadrados.