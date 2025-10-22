El coruñés Tinho se postula como favorito de la Gala 6 de 'OT'

Tinho en su actuación de la Gala 4 @operaciontriunfo

Este martes la madre de Tinho, Rosa, hacía un llamamiento para que su hijo saliese favorito en la Gala de la próxima semana, ya que el martes que viene es su cumpleaños y Rosa quiere que cumpla sus 22 como favorito de la semana.

Parece ser que esta campaña está dando sus frutos, pues, según la cuenta de X @otencuesta, Tinho ha ido subiendo puntos hasta alcanzar el primer puesto en las predicciones de favorito de la semana de la Gala 6.

Esta cuenta se dedica a hacer encuestas diarias para predecir, entre los fans del programa, quién puede ser el expulsado de la semana o el favorito. A día de hoy, por ejemplo, Tinho ha conseguido 1854 votos, subiendo un puesto. Esto se traduce en la posibilidad, muy alta, de convertirse en favorito.

Le siguen Olivia, con 1476 votos, y Claudia, con 867 votos. Será un momento de tensión, pues tanto Olivia como Claudia tienen muchos seguidores fuera de la Academia.