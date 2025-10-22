El comercio de Os Mallos prepara su aclamado Samaín y la Sagrada Familia se viste de cuento

La presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, Alba Balsa, enseña las camisetas con la imagen de Meigui Mallos Quintana

Hay barrios que aprovechan cualquier celebración para crear comunidad. Y Os Mallos es un claro ejemplo. Su tejido comercial lleva una década celebrando el Samaín, que cada año supera en afluencia a la edición previa. En 2024, sin ir más lejos, los establecimientos comerciales repartieron mil mapas para participar en su ruta de truco o trato, pero el día de Halloween llegaron niños con mapas fotocopiados, por lo que el número fue superior al millar.

Este año la fiesta llega con novedades y será “igual o mejor que otras veces”. La primera, la mascota del barrio: Meigui Mallos. La presidenta de Distrito Mallos, Alba Balsa, explica que esta “ha llegado para quedarse unos años”. Estará presente en la fiesta del 31 de octubre (de 17.00 a 20.00 horas) y los más pequeños podrán sacarse fotos con ella. Además, los comerciantes han diseñado una tirada de camisetas exclusiva con la cara de esta mascota con el fin de recaudar fondos para su Mallosto, que se celebrará el 15 de noviembre.

Este viernes estarán disponibles los kits de la ruta (mapa y pulsera ‘mágica’) en los establecimientos adheridos a la entidad comercial. La ruta que tendrán que seguir los participantes está compuesta por 34 negocios, además de otros que, si bien no participan, repartirán caramelos. “Es una forma de poner en valor el comercio de la zona con dinámicas divertidas”, relata la presidenta de Distrito Mallos.

Los más pequeños que completen el mapa -en cada tienda recibirán un sello o tendrán que subir una selfie a redes sociales para dejar constancia de que visitaron los comercios- participarán en un sorteo de regalos. Balsa, además, quiere poner en valor “la voluntad de los comercios que participan”, ya que “cada uno se costea los caramelos”. En su caso, comenta, el año pasado se gastó unos ochenta euros para que a ningún niño le faltase el dulce.

A las 20.00 horas, cuando la ruta para los más pequeños llegue a su fin, la fiesta seguirá en el Chaflán y El Manolín, por lo que el barrio entero tendrá oportunidad de festejar dicha jornada.

Calle Belén

Cruzando la avenida de Arteixo, en el barrio vecino, la Sagrada Familia, los vecinos de la calle Belén lo han vuelto a hacer: la vía no tiene nada que envidiar a lo que se ve en las películas. Fantasmas, calabazas y carteles decoran los árboles, jardines y portales de las casas. Todo con el fin de que los más pequeños que viven en el barrio puedan disfrutar del ‘truco o trato’ sin desplazarse.

Fantasmas en los árboles de la calle Belén Germán Barreiros

En Os Castros, por su parte, el Samaín se festejará el 30 de octubre, en horario de 18.00 a 20.00 horas. Una treintena de locales repartirán caramelos a los niños, y Susanna, de la Librería Susanna, invita a todos a “participar y venir disfrazados para pasarlo bien”. Las chucherías que se darán a los participantes serán, además, diferentes en cada uno de los establecimientos. Lo que está claro es que el Samaín en A Coruña es cosa de barrios.