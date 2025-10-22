El Archivo del Reino de Galicia expone sus documentos más valiosos para celebrar sus 250 años

La exposición reúne 36 documentos y los hitos más importantes de su historia Germán Barreiros

En un día de octubre como hoy pero de 1775 el monarca Carlos III, mediante la Real cédula, respondía a la petición realizada por el Reino de Galicia en 1761 para construir un archivo general con el objetivo de custodiar los papeles de las cuatro escribanías de asiento de la Audiencia y, así, ayudar a conservar de mejor forma estos documentos. Un cuarto de milenio después, el edificio ubicado en el jardín de San Carlos celebra su cumpleaños con una exposición que repasa los hitos más importantes de su historia, abierta hasta el 30 de enero a todos sus coruñeses.

De esta forma, la muestra ofrece una selección de documentos representativos de sus fondos y colecciones públicas y privadas. Además, a través de una línea del tiempo hace un recorrido por los acontecimientos más importantes desde su creación. Entre ellos, los diferentes lugares donde se asentó el Archivo, desde su sede original en el Palacio de la Real Audiencia -un edificio que actualmente alberga la Capitanía General-, hasta su traslado en 1936 a los sótanos del Palacio de Justicia y, en 1955, a su actual emplazamiento, junto al jardín de San Carlos.

Las curiosas historias que ocultan los cementerios de A Coruña y su área metropolitana Más información

Entre los millones de documentos que el Archivo guarda, se han elegido un total de 36 para la exposición. Su directora, Carmen Prieto, apuntó en el acto de conmemoración de la efeméride, celebrado esta mañana en el Archivo, que "elixir entre tantos documentos non foi tarea sinxela, pero a ocasión o merecía", explica. Entre los expuestos, destaca un plano de unos cinco metros de longitud ubicado en pleno centro de la sala, así como, entre otros, las papeletas de ingreso y hojas de estudio de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de La Coruña Pablo Ruiz Picasso y Francisco Llorens.

Una dedicación absoluta

El acto de presentación también contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien destacó "a implicación e a dedicación absoluta" de los que cada día, en las doce horas que permanece abierto al público el recinto al público, "traballan para que a xente poda coñecer un parte da historia da rexión e acceder a ela con certa comodidade", comentó esta mañana el conselleiro.

Así, también puso en valor cómo finalmente quedó la exposición, "moi intuitiva", y donde detrás de las cristaleras se pueden observar grandes obras. "Era necesario facer isto. Aquí non solo hai unha representación da sociedade galega, senón da española. É importante celebrar de esta forma o aniversario dun lugar onde beben miles de persoas para coñecer esa parte fundamental da nosa memoria", sentenció López Campos.