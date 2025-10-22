Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Demolido en su totalidad el Hospital de Pacientes de A Coruña

La plataforma, de mil metros cuadrados, se destinará a los nuevos accesos del hospital

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
22/10/2025 11:59
Plataforma donde se ubicaba el Hospital de Pacientes de A Coruña
Plataforma donde se ubicaba el Hospital de Pacientes de A Coruña
Víctor Seoane

Los usuarios del Chuac ya tienen las mejores vistas de la ciudad. La semana pasada comenzaban los trabajos de demolición del que fuera el Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña, levantado hace más de 50 años y que, hasta hace unas semanas, aún presentaba actividad, aunque mínima. 

Tirar abajo el esqueleto del edificio es necesario para crear los accesos al Nuevo Chuac, que están ya al 60%, pero que tardarán en finalizarse para no interrumpir la actividad del complejo.

Estado actual del Hotel de Pacientes

El Hotel de Pacientes de A Coruña deja ver su esqueleto antes de su adiós definitivo tras más de 50 años de historia

Más información

La demolición se hizo de arriba abajo y de dentro para fuera por la cercanía al hospital. Con pequeños robots y maquinaria pesada fue posible tener unas vistas a Santa Cristina, además de una plataforma de mil metros cuadrados. 

La obra tiene como reto terminar en 2027, por lo menos la primera fase, pues se espera que la segunda, la más compleja, esté finalizada para 2031. 

Te puede interesar

Estado del coche de la joven tras el accidente

Así quedó el coche accidentado esta mañana en la avenida de San Cristóbal
Andrea López Ramos
Parque de Santa Margarita

El parque de Santa Margarita tendrá nuevos árboles, senderos y una pista para correr
Lara Fernández
Operarios retirando los enseres de RTVE

Es hoy: RTVE abandona definitivamente La Terraza
Andrea López Ramos
Presentación de 'Brazaletes'

Los 'Brazaletes' de Amorodio Teatro: fútbol y memoria para recordar los peligros del franquismo
Jorge Riveiro