Demolido en su totalidad el Hospital de Pacientes de A Coruña

Plataforma donde se ubicaba el Hospital de Pacientes de A Coruña Víctor Seoane

Los usuarios del Chuac ya tienen las mejores vistas de la ciudad. La semana pasada comenzaban los trabajos de demolición del que fuera el Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña, levantado hace más de 50 años y que, hasta hace unas semanas, aún presentaba actividad, aunque mínima.

Tirar abajo el esqueleto del edificio es necesario para crear los accesos al Nuevo Chuac, que están ya al 60%, pero que tardarán en finalizarse para no interrumpir la actividad del complejo.

El Hotel de Pacientes de A Coruña deja ver su esqueleto antes de su adiós definitivo tras más de 50 años de historia Más información

La demolición se hizo de arriba abajo y de dentro para fuera por la cercanía al hospital. Con pequeños robots y maquinaria pesada fue posible tener unas vistas a Santa Cristina, además de una plataforma de mil metros cuadrados.

La obra tiene como reto terminar en 2027, por lo menos la primera fase, pues se espera que la segunda, la más compleja, esté finalizada para 2031.