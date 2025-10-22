Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

CoruñART presenta as primeiras mesas profesionais centradas na literatura, a música e a ilustración

Redacción
22/10/2025 10:36
Presentación CoruñART
Legido, Sobral, Mejuto y Nieto, en la presentación
Carlota Blanco

A dirección de CoruñART, a I Feira das Industrias Culturais e Creativas da Coruña, vén de presentar o primeiro avance da súa programación profesional, que incluirá catro mesas de debate centradas nos sectores literario, musical e gráfico. O anuncio supón o primeiro adianto da ampla programación que a feira ofrecerá tanto a profesionais como ao público xeral. 

A profesionalización do oficio literario, o mercado musical en Galicia e o traballo no sector da ilustración serán os eixos principais destas primeiras citas, nas que participarán 12 profesionais de recoñecido prestixio. 

Legido, Sobral, Mejuto y Nieto, en la presentación

El mercado de San Agustín se convertirá en noviembre en el epicentro cultural de A Coruña

Más información

“Profesionalizar a literatura: é posible vivir de escribir?” 

A primeira das mesas confirmadas abordará a situación actual do sector literario, cunha pregunta central: é posible vivir da escrita en Galicia? Moderada polo escritor e xornalista Pablo Rañales (Premio Illa Nova 2023), contará coa participación das autoras Abril Camino, Premio Xerais 2025, e Antía Yáñez, Premio Raíña Lupa 2025. O encontro pretende ofrecer unha mirada realista sobre os retos da profesión, nun contexto no que a curta vida comercial dos libros e a escasa porcentaxe de ingresos para os autores son temas recorrentes. 

“O mercado musical en Galicia: oportunidades para novas propostas artísticas” 

O segundo debate centrarase no panorama musical galego e nas posibilidades de emerxencia para novas propostas. Participarán Patricia Hermida, presidenta de AGEM e CEO de DotBeat!; Josiño Carballo, director de Ernie Records; e Noel Turbulencias, divulgador musical e autor de Galicia MusiCalidade, que exercerá de moderador. A mesa afondará nas claves para atopar un oco nun mercado competitivo, así como na saúde e nos retos actuais da música en Galicia.

“Ilustrar un futuro profesional” 

O ámbito das artes gráficas e da ilustración tamén terá o seu espazo destacado. Nesta mesa participarán os ilustradores Santy Gutiérrez e Irene Sanjuan, profesionais de traxectoria consolidada, acompañados por Miriam García, unha das voces emerxentes do sector. O encontro servirá para analizar a evolución e diversificación do oficio, así como os novos modelos de traballo e oportunidades profesionais. 

“Autopublicación, coedición e editorial tradicional: atopar a fórmula perfecta para o meu manuscrito” 

Dirixida a novos autores e autoras, esta mesa ofrecerá unha visión práctica sobre as distintas vías de publicación. Intervirán Laura Rodríguez, editora xefa de Hércules de Ediciones; Iago Fandiño, editor xefe de Calacán e escritor; e Rober Cagiao, autor con experiencia tanto na autopublicación como na edición tradicional. 

Un adianto dun programa cheo de propostas

Estas catro primeiras mesas súmanse ao pregón inaugural de Lúa Mosquetera e constitúen un avance do que será un programa extenso e diverso, con novas actividades por anunciar nos vindeiros días. Os profesionais interesados xa poden adquirir a súa acreditación a través de Ataquilla, mentres que o público xeral poderá participar en actividades culturais abertas e visitar o Mercado Cultural, un espazo que reunirá empresas, entidades e artistas do sector, ofertando produtos e creacións ao longo da feira. 

CoruñART pretende consolidarse como un punto de encontro de referencia para as industrias culturais e creativas galegas, promovendo o intercambio profesional e a visibilidade do talento local.

Te puede interesar

László Krasznahorkai, Nobel de literatura 2025

Un Nobel, tres Planetas
Luís Pousa
Agentes en el muelle de Batería

La Policía Nacional se incauta de 1.400 kilos de cocaína en un barco atracado en A Coruña
Abel Peña
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa

El PP destaca que la Xunta reserva 710 millones de euros para la ciudad a largo plazo
Julia Nóvoa
Detalle de la muestra micológica de hace 25 años en Santa Margarita

Hace 25 años | El universo gallego de las setas se presenta al detalle en Santa Margarita
Eugenio Cobas