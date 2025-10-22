BiciCoruña suma dos nuevas estaciones y alcanza las 63 bases operativas en la ciudad

Estación de BiciCoruña Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha este miércoles dos nuevas bases del servicio municipal de préstamo de bicicletas BiciCoruña, ampliando así la red de movilidad sostenible de la ciudad. Las nuevas estaciones están situadas frente al Centro Municipal de Empleo, en el barrio de Los Rosales, y junto al Fórum Metropolitano.

Con estas incorporaciones, BiciCoruña cuenta ya con 63 estaciones operativas repartidas por los diferentes barrios de la ciudad. En las próximas semanas se sumarán otras tres ya instaladas —en la avenida de Oza, junto al Parque de Bomberos de Agrela y en San Pedro de Visma—, pendientes únicamente de los trámites necesarios con la empresa suministradora de energía eléctrica.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que esta ampliación se enmarca en la segunda gran fase de expansión del servicio, impulsada por el Gobierno local que lidera la alcaldesa Inés Rey.

“Continuamos ampliando y mejorando BiciCoruña con el objetivo de acercar el servicio a más espacios de la ciudad y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible”, señaló Díaz.

La nueva base del Fórum Metropolitano permitirá dar servicio a las personas usuarias de uno de los equipamientos más utilizados por la ciudadanía, que alberga el Registro Municipal, una biblioteca, un auditorio y diversas salas de programación