Así quedó el coche accidentado esta mañana en la avenida de San Cristóbal

Estado del coche de la joven tras el accidente Cedida

La mañana del miércoles 22 de octubre, a eso de las 08.10 horas, una joven de 24 años circulaba en el carril izquierdo de la rotonda de Matogrande cuando, de repente, otro coche la adelantó "imprudentemente", según la afectada, y, al terminar la maniobra, frenó en seco.

A pesar de que la mujer frenó, no pudo evitar la colisión, que destrozó la parte frontal de su coche, además de hacer saltar los airbags. La afectada salió del vehículo para tratar con el otro conductor, pero no fue posible, pues había desaparecido del lugar del accidente, dejando tras de sí trozos de su vehículo.

A los cinco minutos llegó la policía que la asistió apartando su coche y haciéndole preguntas. Llamaron al 061 por el golpe que recibió la joven en el brazo y el dolor de cervicales, y fue trasladad al Hospital HM Modelo, donde le dieron parches de calor para aliviar el dolor del latigazo cervical.

La mujer asegura que el susto no se lo quita nadie y que está más afectada por que el otro vehículo se diera a la fuga "pues pudo haber sido un accidente mucho más grave", aseguró.