Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así quedó el coche accidentado esta mañana en la avenida de San Cristóbal

La joven, de 24 años, tuvo que ser atendida por los sanitarios

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
22/10/2025 13:49
Estado del coche de la joven tras el accidente
Estado del coche de la joven tras el accidente
Cedida

La mañana del miércoles 22 de octubre, a eso de las 08.10 horas, una joven de 24 años circulaba en el carril izquierdo de la rotonda de Matogrande cuando, de repente, otro coche la adelantó "imprudentemente", según la afectada, y, al terminar la maniobra, frenó en seco. 

A pesar de que la mujer frenó, no pudo evitar la colisión, que destrozó la parte frontal de su coche, además de hacer saltar los airbags. La afectada salió del vehículo para tratar con el otro conductor, pero no fue posible, pues había desaparecido del lugar del accidente, dejando tras de sí trozos de su vehículo. 

A los cinco minutos llegó la policía que la asistió apartando su coche y haciéndole preguntas. Llamaron al 061 por el golpe que recibió la joven en el brazo y el dolor de cervicales, y fue trasladad al Hospital HM Modelo, donde le dieron parches de calor para aliviar el dolor del latigazo cervical. 

La mujer asegura que el susto no se lo quita nadie y que está más afectada por que el otro vehículo se diera a la fuga "pues pudo haber sido un accidente mucho más grave", aseguró. 

Te puede interesar

Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)

Hijos de Rivera explora opciones para reforzar la cooperación sobre biotecnología en Francia
Iván Aguiar
Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos

Amasarte, último fichaje del Centro Comercial Cuatro Caminos
Redacción
Tinho en su actuación de la Gala 4

El coruñés Tinho se postula como favorito de la Gala 6 de 'OT'
Andrea López Ramos
La exposición reúne 36 documentos y los hitos más importantes de su historia

El Archivo del Reino de Galicia expone sus documentos más valiosos para celebrar sus 250 años
Dani Sánchez