Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Amasarte, último fichaje del Centro Comercial Cuatro Caminos

La conocida marca coruñesa se incorpora al Rincón Verde Food Market

Redacción
22/10/2025 15:43
Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos
Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos
Cedida

El Centro Comercial Cuatro Caminos da la bienvenida a Amasarte en su Rincón Verde Food Market. Conocida por su pan artesano y su cuidada repostería, la marca mantiene su esencia ofreciendo desayunos, panadería, pastelería, tartas, tostas y propuestas dulces y saladas que combinan tradición y calidad. 

Desde este miércoles, Amasarte se suma a la oferta del Rincón Verde Food Market, un espacio pensado para disfrutar en sus mesas comunes o llevar las elaboraciones a casa. Además, contará con una zona de juego infantil propia para que las familias puedan disfrutar de una experiencia más completa. 

Contará con una zona de juego infantil propia para que las familias puedan disfrutar de una experiencia más completa

Esta incorporación se suma a locales como Cáctus, La Pepita y Peperina, en un momento de expansión para el Rincón Verde. Desde la dirección del centro comercial destacan que no serán las últimas aperturas del año y que el objetivo es consolidar este espacio como un referente de variedad gastronómica en A Coruña.

Sesión de baile para los más pequeños de la mano de Danza10

‘El’ centro comercial de A Coruña sumará a su oferta locales de Amasarte, Pad Thai y La Sazón

Más información

Te puede interesar

Participantes en la misión comercial del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)

Hijos de Rivera explora opciones para reforzar la cooperación sobre biotecnología en Francia
Iván Aguiar
Tinho en su actuación de la Gala 4

El coruñés Tinho se postula como favorito de la Gala 6 de 'OT'
Andrea López Ramos
La exposición reúne 36 documentos y los hitos más importantes de su historia

El Archivo del Reino de Galicia expone sus documentos más valiosos para celebrar sus 250 años
Dani Sánchez
La bajante robada de la iglesia de Santiago, en el lateral

Roban las bajantes de la iglesia de Santiago por tercera vez en el último año
Jorge Riveiro