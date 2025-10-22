Dos trabajadoras de Amasarte de Cuatro Caminos, Gabriela y Leidy, posan con Rubén Becerra, director del Centro Comercial Cuatro Caminos Cedida

El Centro Comercial Cuatro Caminos da la bienvenida a Amasarte en su Rincón Verde Food Market. Conocida por su pan artesano y su cuidada repostería, la marca mantiene su esencia ofreciendo desayunos, panadería, pastelería, tartas, tostas y propuestas dulces y saladas que combinan tradición y calidad.

Desde este miércoles, Amasarte se suma a la oferta del Rincón Verde Food Market, un espacio pensado para disfrutar en sus mesas comunes o llevar las elaboraciones a casa. Además, contará con una zona de juego infantil propia para que las familias puedan disfrutar de una experiencia más completa.

Esta incorporación se suma a locales como Cáctus, La Pepita y Peperina, en un momento de expansión para el Rincón Verde. Desde la dirección del centro comercial destacan que no serán las últimas aperturas del año y que el objetivo es consolidar este espacio como un referente de variedad gastronómica en A Coruña.