A Coruña se consolida como la capital gallega del outlet

La ciudad herculina se afianza como epicentro del comercio outlet en Galicia. A la consolidación del centro Coruña The Style Outlets, que vive su mejor momento con cifras históricas de ventas y ocupación, se suma ahora la apertura de la ampliación de Marineda City, que incorporará su propio espacio outlet y nuevas marcas a partir del 24 de octubre.

Ubicado junto al aeropuerto de Alvedro, Coruña The Style Outlets se ha convertido en un referente regional, con una ocupación del 98 % y un crecimiento de ventas del 10 % durante 2024. El centro cerró el pasado ejercicio con un aumento del 9 % en visitas, reflejo del fuerte tirón que mantiene entre los consumidores gallegos.

Entre las novedades recientes destacan la llegada de marcas como Dockers y Lindt, que se suman a firmas consolidadas como Puma, Adidas, Boss, Desigual o Mango. Además, el espacio ha ampliado su oferta de ocio con Estrella Park, una nueva zona de entretenimiento con bolera, minigolf con luz negra y restaurantes renovados.

En el calendario destacan iniciativas como la Jungle Night —con descuentos adicionales del 50 % sobre el precio outlet— o los populares Superjueves, jornadas especiales que han convertido el centro en destino habitual de compras y ocio.

Outlet de lujo Half Prices en Marineda City

El gigante comercial Marineda City no se queda atrás. Tras una inversión de 41 millones de euros, el centro inaugurará el 24 de octubre su esperada ampliación, que incluirá más de veinte nuevas marcas, un outlet de lujo Half Price y un renovado espacio de ocio y restauración.

Entre las firmas confirmadas figuran Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Sprinter, JD Sports o Fútbol Emotion. También se suman nuevas propuestas de hogar y alimentación como JYSK, Veritas, Primaprix o Guaw (mascotas).

El proyecto generará unos 800 empleos directos e indirectos y contará con una promoción inaugural que repartirá 30.000 euros en premios entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre.

La ampliación ocupará el antiguo espacio de El Corte Inglés, ahora remodelado por Merlin Properties, y contará con nuevas terrazas, zonas verdes y un gran atrio central. En 2026 se sumará además Estrella Park Aventura, un centro de ocio familiar de 7.000 m².

Outlet de Altamira en Cambre

El outlet de El Corte Inglés Altamira, situado en la Carretera A Coruña-Santiago, km 14,6, en Cambre), continúa consolidándose como un referente en compras con descuentos en Galicia. Con ofertas que llegan hasta el 70 % en moda, hogar, calzado y productos electrónicos, este centro comercial se ha convertido en un punto de encuentro habitual para quienes buscan calidad al mejor precio.

Con el cierre del outlet de la Casa del Agua, El Corte Inglés ha reforzado su estrategia comercial concentrando gran parte de su oferta de oportunidades en Altamira. La amplitud del local, la facilidad para aparcar, y una variedad de marcas reconocidas hacen de Altamira un lugar bien puntuado por los clientes.

Para atraer más visitantes, especialmente de A Coruña y los municipios cercanos, el outlet ha reforzado las conexiones de transporte público hacia Altamira. Se mantienen las líneas de autobús con parada “Altamira, F/ Outlet Eci (Cambre)” que comunican con distintos puntos de la ciudad.

Outlet EME: Moda sostenible, local y con alma gallega

En un rincón de la Avenida de los Mallos comenzó hace más de una década una historia de moda, compromiso y sostenibilidad: Outlet EME, un proyecto que desde 2012 apuesta por hacer las cosas de otra manera. Con talleres propios en A Coruña, cada prenda nace con una filosofía clara: pensar, diseñar y fabricar moda desde el respeto.

En EME creen que la sostenibilidad no es una tendencia, sino un pilar sobre el que se debe construir el futuro de la moda. Por eso, cada colección se concibe desde el respeto por el oficio artesanal, por las personas que participan en todo el proceso y, por supuesto, por el planeta.

La producción es 100% local. Todas las prendas se fabrican en su propio taller, lo que no solo permite un control directo sobre la calidad y la sostenibilidad, sino que también refuerza la economía de proximidad. "Si podemos comprar botones de madera de olivo fabricados en Galicia y distribuidos por una empresa de Arteixo, lo hacemos, aunque cuesten un poco más", explican desde el equipo. “Porque sabemos que ese ‘pelín más’ revierte en nuestra propia comunidad.”

En cuanto al estilo, sus colecciones se caracterizan por ser sencillas, funcionales y con personalidad. Diseños de tendencia, fieles a una esencia atemporal y con detalles que marcan la diferencia. Y todo ello, en unidades limitadas, porque, como dicen en EME, “eres única y nos gusta que tu ropa te defina”.

Actualmente, cuentan con dos tiendas físicas en A Coruña: una con la colección de temporada y otra, su outlet, que reúne prendas de colecciones anteriores. Además, disponen de tienda online, lo que permite acercar su propuesta ética y estética a cualquier rincón.

Desde 2012 hasta hoy, Outlet EME sigue creciendo sin perder su esencia: hacer moda desde el corazón de Galicia, con manos expertas, materiales responsables y una visión que va más allá del vestir.

Outlet de Alba Conde

La firma gallega de moda femenina Alba Conde cuenta con un espacio outlet en el barrio de Os Mallos. Ubicado en Rúa Noia, 35, el establecimiento ofrece prendas de colecciones anteriores con descuentos que alcanzan el 70%, convirtiéndose en un nuevo atractivo para los amantes de la moda de calidad a precios reducidos.

El local cuenta con una cuidada selección de ropa, complementos y accesorios, fieles al estilo elegante y contemporáneo que caracteriza a la marca. Con esta iniciativa, Alba Conde busca acercar sus diseños a un público más amplio sin renunciar a la exclusividad de sus propuestas.

El horario comercial del outlet es de lunes a sábado en horario de mañana de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 por la tarde, mientras que los domingos permanece cerrado. La nueva tienda se suma a los otros puntos de venta que la marca tiene en la ciudad, como sus boutiques en Padre Feijoo, 6 y Real, 25.

Con este abanico de posibilidades A Coruña se posiciona como la capital gallega del outlet y las grandes marcas. Desde la apuesta por un formato clásico a la combinación de tiendas regulares con una amplia oferta de ocio y restauración.