A Coruña

Vanesa Martín agota las entradas para su concierto en A Coruña

La artista estará el 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera

Redacción
21/10/2025 11:36
Vanesa Martín
Vanesa Martín

Vanesa Martín ha agotado las entradas para su concierto del próximo 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. 

Este evento, incluido dentro de “Concertos do Xacobeo”, está organizado por Cávea Producciones y patrocinado por la Xunta de Galicia

Concierto de Vanesa Martín

Un momento de la presentación en el Palacio de la Ópera

Tres conciertos que refrendan a A Coruña como "referente da música en vivo"

Vanesa Martín ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca. Con su inconfundible sensibilidad y letras que tocan el alma, la artista presentará su nuevo trabajo discográfico, “Casa Mía”, una colección de canciones inéditas que prometen enamorar a sus seguidores. 

La gira con la que recorre las principales ciudades de España y otras internacionales, es un viaje lleno de emociones, música y conexión única con su público. 

