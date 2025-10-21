Vanesa Martín agota las entradas para su concierto en A Coruña

Vanesa Martín

Vanesa Martín ha agotado las entradas para su concierto del próximo 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Este evento, incluido dentro de “Concertos do Xacobeo”, está organizado por Cávea Producciones y patrocinado por la Xunta de Galicia

Vanesa Martín ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca. Con su inconfundible sensibilidad y letras que tocan el alma, la artista presentará su nuevo trabajo discográfico, “Casa Mía”, una colección de canciones inéditas que prometen enamorar a sus seguidores.

La gira con la que recorre las principales ciudades de España y otras internacionales, es un viaje lleno de emociones, música y conexión única con su público.