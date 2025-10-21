Una discoteca de A Coruña logra lo nunca visto en la historia de España: un concierto de Los Secretos y Mecano

El concierto de Carlos Bau de homenaje a Hombres G y El Canto del Loco fue todo un éxito

Existen algo mágico en los 80 que, a pesar de que vivamos más cerca del 2050 que de los inicios de aquella década, se resiste a morir la magia tel tecno pop, el VHS, los sintetizadores, la laca y demás iconos cinematográficos, televisivos y musicales. Un superviviente, aunque rebautizado con otro nombre, es The Clab. La antigua discoteca Chaston se prepara para lo que podría ser perfectamente una noche de aquellas que la encumbraron y prepara una reunión única: lo mejor de Los Secretos y de Mecano, dos grupos que curiosamente nunca coincidieron sobre un escenario.

Será por obra y magia de Carlos Bau, el sempiterno trovador de himnos en los garitos de la ciudad, y que será tanto Enrique como Álvaro Urquijo, además de Ana Torroja. “Los que acudan se van a encontrar un especial de algo inédito en la historia de España, algo que supone todo un rato para mí: ponerme tanto en la piel de los Urquijo como de Ana Torroja”, dice un artista que el pasado mes de mayo ya reventó la sala con 'La noche de las chicas cocodrilo' y su homenaje a Hombres G y El Canto del Loco. En esta ocasión el espectáculo empezará a las 23.00 horas y las pocas entradas que están a la venta se mantienen en los 14 euros. Bau estará acompañado para esta 'Noche superpopera' por la banda 80 Razones.