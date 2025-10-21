Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un abogado sufre un infarto de camino a A Coruña para asistir a un juicio por agresión sexual

La ausencia del letrado de la defensa obligó a suspender la vista

Ep
21/10/2025 12:34
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales a una mujer, en septiembre de 2021 en el domicilio de la demandante, ubicado en la ciudad herculina.

El motivo del aplazamiento ha sido la ausencia del abogado de la defensa, quien ha sufrido un infarto mientras conducía su vehículo de camino a la celebración de la vista.

La Fábrica de Tabacos, sede de la Audiencia Provincial

Juzgan a una empleada por robar 160.000 euros de una peluquería de la avenida de Arteixo

Más información

Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y pide que se acuerde la ejecución de la totalidad de la pena con sustitución por la expulsión del condenado del territorio español cuando éste acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

Reclama, además, siete años de libertad vigilada con posterioridad a la pena privativa de libertad y su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de prisión.

Asimismo, el Ministerio Público pide imponer al encausado el pago de una indemnización de 23.000 euros a la demandante por los daños causados.

Te puede interesar

Nicolás Sarkozy

Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007
EFE
El grupo Baliza actuando en Irlanda

El grupo coruñés que lo peta en Irlanda
Andrea López Ramos
Alfonso Rueda

Rueda invita a Sanidad a consultar los datos de cribados porque en Galicia son "públicos"
EFE
Víctor de Aldama

Aldama asegura al juez que Ábalos pagó 20.000 euros en b para comprar un local en Valencia
EFE